Учительница из Чебоксар провела конкурсный урок в петербургской гимназии

Петербургские гимназисты подарили педагогу из Чебоксар букет цветов

Конкурсный урок математики дала вчера в петербургской академической гимназии № 56 учительница чебоксарской школы № 12 Татьяна Андреева. Именно она представляет Чувашию на Всероссийском конкурсе «Учитель года».

Торжественное открытие конкурса состоялось в начале недели в Михайловском театре Санкт-Петербурга. Лучших педагогов года приветствовали заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина и губернатор города на Неве Георгий Полтавченко. Традиционно на конкурс приезжают 85 учителей, победители региональных смотров педагогических достижений. Причем в этом году практически каждый третий конкурсант — мужчина.

Конкурсные испытания первого тура, методический семинар и открытый урок, проходят на базе петербургской академической гимназии № 56. Там Татьяна Андреева провела семинар, а вчера — и конкурсный урок. Тема его — десятичные дроби, в «учениках» — шестиклассники гимназии.

Прямая трансляция всех туров идет на сайте конкурса «Учитель года». И за уроком Татьяны вчера ближе к полудню наблюдали все свободные на то время от занятий коллеги. «Видно было, что Татьяна поначалу немного волновалась, — рассказала корреспонденту «СЧ» директор школы № 12 Елена Мочалова. — Но затем справилась с эмоциями и прекрасно провела урок. И петербургские ученики, у которых, надо полагать, отличные учителя, потом говорили, что узнали на уроке новое для себя».

После урока обогащенные знаниями ученики «6 Б» вручили Татьяне Юрьевне букет цветов. «Дети замечательные! Эмоции зашкаливают!» — поделилась учительница впечатлениями в соцсетях. Гимназисты же, в свою очередь, поделились мнениями об уроке на специальных конкурсных стикерах: «Я запомнила, какие дроби существуют, потому что очень понятно объяснили», «Этот урок мне показался очень интересным и занимательным. Мне понравились задания, их содержание, а самое главное — учительница».

Теперь урок педагога из Чебоксар будет оценивать конкурсное жюри. Максимальная оценка — как и на ЕГЭ — сто баллов. Насколько высокой она будет у Татьяны, станет известно в субботу, 29 сентября, когда жюри объявит 15 лауреатов по итогам заочного и первого очного туров профессиональных испытаний. А 3 октября после полуфинального второго тура будут названы пять призеров конкурса.

Отметим, представители Чувашии уже давно не выходили ни в полуфинал, ни в финал российского «Учителя года». Будем надеяться, Татьяне Андреевой удастся это сделать.

Фото vk.com: Уроками и семинарами в гимназии конкурс не ограничивался. Для лучших учителей организаторы подготовили прекрасную культурную программу: Татьяна Андреева побывала в Петергофе, Эрмитаже, в театрах Санкт-Петербурга…