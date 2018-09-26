Таксисты приговорены к крупным штрафам за угрозы в адрес конкурентов

В Моргаушском районе индивидуальный предприниматель и его знакомый осуждены за принуждение других водителей отказаться от перевозки пассажиров.

Как установлено СУ СКР по Чувашии и судом, в августе 2016-го и в ноябре прошлого года жители села Большой Сундырь, оказывавшие услуги по перевозке местных жителей на такси, не пожелали, чтобы два других водителя занимались тем же, грозили им большими неприятностями — вплоть до уничтожения машин.

На первоначальной стадии предварительного следствия злоумышленники написали явки с повинной, однако в последующем свою вину в инкриминируемых им деяниях не признали, отказавшись от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.

Однако избежать наказания не удалось. Суд приговорил одного к 70 тысячам штрафа, другого — к 65 тысячам.