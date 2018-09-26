Тепло подадут вовремя

До отопительного сезона остаются считанные дни. Готовность к нему обсуждена на вчерашней правительственной планерке. Как отметил Глава республики Михаил Игнатьев, создан стопроцентный нормативный запас необходимых топливно-энергетических ресурсов. Хотя по некоторым другим позициям еще надо поработать.

Речь, в частности, о должном вводе в действие трех новых котельных в Шумерле и больших долгах за потребленные теплоэнергоресурсы. Общая сумма превышает 3,6 млрд рублей, в том числе за газ — почти 2 млрд рублей, снизившись после недавнего совещания с представителями «Газпрома» по данной проблеме лишь на пару процентов, сказал Глава Чувашии.

Характеризуя ситуацию в целом, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Михайлов доложил, что средняя готовность составляет 92,3%. В 18 муниципалитетах эта работа завершена полностью. А вот в Шумерле и Шемуршинском районе еще есть проблемы. Шемуршинцы никак не могут запустить два котла. Глава республики поручил с выездом на место разобраться в этом. Касаясь долговой темы, министр сказал, что на погашение задолженности из республиканского бюджета выделяется порядка 50 млн рублей, распределение которых уже ведется.

Руководитель Госжилинспекции Чувашии — главный государственный жилищный инспектор Виктор Кочетков сообщил, что в 19 многоквартирных домах в Чебоксарах и 9 в Новочебоксарске не завершен капитальный ремонт сетей теплоснабжения в рамках соответствующей республиканской программы. Крайние сроки их завершения в столице — 7 октября, в Новочебоксарске — 27 сентября. Лишь на 73% выполнены работы по подготовке системы водоснабжения в Мариинском Посаде. Все эти узкие места — под контролем инспекции, заверил Виктор Владимирович.

Как уже известно, администрация Чебоксар расторгла договор аренды с ООО «Коммунальные технологии». По словам главы администрации Алексея Ладыкова, завершена передача практически всех объектов, 85% персонала перешли на новое предприятие и каких-либо осложнений в подаче тепла для города не предвидится.

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаил Анисимов рассказал о реализации федеральной программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» на территории Чувашии. За этот период введено в эксплуатацию 42 объекта бесплатного цифрового эфирного телевещания. Аналоговое телевещание намечено прекратить с 1 января 2019 года. Телезрителям рекомендуется приобрести необходимое приемное оборудование до конца года — стоит оно недорого. В то же время невозможно обеспечить прием цифрового сигнала в 68 населенных пунктах, где проживают около 8000 человек. Рассматриваются варианты предоставления им льгот для подключения спутникового телевидения. Обращая внимание на то, что в этих населенных пунктах почти треть семей уже имеют спутниковые тарелки, Михаил Игнатьев поручил продумать возможные механизмы социальной поддержки малообеспеченных и многодетных семей.

На совещании поднимались также вопросы АПК. Вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов напомнил о состоявшемся недавно возобновлении работы Чебоксарского гормолзавода. Прежние его владельцы довели предприятие до разрухи, но новый инвестор восстановил его на современной технологической основе. Директор завода Алексей Гирюк заверил, что объемы перерабатываемого местного молока в ближайшем будущем будут расти и у производителей отпадет нужда в продаже сырья сторонним переработчикам, не отличающимся подчас добросовестностью. По данным министра, одна из таких компаний, находящаяся в соседнем регионе, задолжала чувашским поставщикам около 300 млн рублей.

На совещании также заслушан доклад исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Александра Ефремова о взыскании долгов за использование лесов и штрафов в доходы бюджетов. Глава республики нацелил на разрыв арендных договоров с недобросовестными пользователями.