Директор канашской УК «Доверие» заплатит за ущерб ресурсоснабжающей организации

Канашская межрайонная прокуратура выявила нарушения в деятельности городской управляющей компании ООО «Доверие» в части несвоевременности оплаты за поставленную электрическую энергию.

Установлено, что на момент проверки УК имела задолженность свыше 180 тыс. рублей за поставленную для общедомовых нужд электроэнергию, образовавшуюся в 2017 и 2018 годах. Хотя и собирала с населения деньги, но в полном объеме не перечисляла их в адрес ресурсоснабжающей организации, тем самым причинив ей ущерб.

После возбуждения прокуратурой административного дела суд оштрафовал директора УК на 9960 рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.