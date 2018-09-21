Пьяный водитель такси влетел в столб

Вчера около 2 часов ночи на кольце улицы Гражданской в Чебоксарах водитель такси «Лада Гранта» потерял управление и опрокинулся, угодив перед этим в столб линии электропередачи.

Тест на алкоголь показал, что он был пьян. В салоне находились две его подруги, которым теперь придется залечивать полученные травмы. Сам водитель даже царапины не получил. По информации УГИБДД МВД по Чувашии, в 2013 году нарушителя уже лишали прав за управление транспортом в нетрезвом состоянии, теперь снова решается вопрос о возбуждении дела. К тому же виновник ДТП не имел права садиться за руль, так как не продлил срок действия водительского удостоверения, который истек у него в 2016 году. За совершенные «подвиги» на таксиста оформлены 4 административных протокола. Общая сумма штрафов может превысить 40 тысяч рублей.