В Мордовии стартует фестиваль «Вернуть детство» для воспитанников детских домов ПФО

Звездочки «засияют» в Саранске

Напомним, этот проект, цель которого помочь сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, раскрыть свои таланты, развить творческие способности и реализовать себя в будущем, проводится в ПФО с 2009 года. Фестиваль включает множество мероприятий: музыкальный конкурс «Звезды детства», спартакиаду, выставку прикладного творчества «Мастерок», интеллектуальную игру «Ума палата». Нашу республику в них будут представлять воспитанники Порецкого и Чебоксарского детских домов, победившие в региональных этапах окружного проекта.

В рамках двухдневного фестиваля пройдет в Саранске и конкурс «Успешная семья Приволжья-2018», в котором примет участие чебоксарская семья Львовых — победитель всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Супруги Александр и Татьяна воспитывают шестерых детей, трое из которых — приемные.