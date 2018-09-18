20 сентября театр оперы и балета открывает 59-й театральный сезон

Он откроется одним из лучших образцов национального музыкального наследия – оперой «Нарспи» выдающегося чувашского композитора Григория Хирбю. Постановка осуществлена при поддержке гранта Главы Чувашской Республики.

22 сентября состоится концерт-ревю «Оперетта-гала», который закрывал 58-й театральный сезон и радовал зрителей прекрасной музыкой и блистательным исполнением. В наступающем сезоне он прозвучит по-новому, что станет одним из приятных сюрпризов, ожидающих зрителя.

В новом сезоне зрителей ждут приятные открытия. Коллекция национального репертуара пополнится премьерой балета «Аттила – рождение легенды» нашего земляка Андрея Галкина. Постановка спектакля поддержана грантом Главы Чувашской Республики. Премьера балета состоится 28 октября 2018 года.

Театр продолжает плодотворно сотрудничать с ведущими мастерами российской театральной сцены. Так, в ноябре 2018 года на суд зрителей будет представлена еще одна премьера – опера «Чио-Чио-сан» Дж. Пуччини. Режиссер-постановщик – дипломант Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» Александр Лебедев (г. Новосибирск), художник-постановщик – заслуженный художник Украины Владимир Медведь (г. Ульяновск).