Парад российского студенчества состоялся в субботу в Чебоксарах

Это было своеобразное посвящение в студенты первокурсников, символизирующее старт студенческой жизни. В шествии по чебоксарской площади Республики приняли участие учащиеся вузов и ссузов Чувашии. В одной колонне со своими ректорами и преподавателями в этот день прошли более трех тысяч студентов из семнадцати учебных заведений.

Выстроившись перед огромным экраном, ребята ждали старта телемоста с городами России. Посредством этой связи поприветствовать друг друга смогли студенты из 47 городов страны. Всего — 350 тысяч первокурсников из 600 образовательных организаций России.

Назвав студенчество самой инициативной и социально активной частью общества, Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился к представителям молодежи: «Креативные, целеустремленные, энергичные, талантливые и творческие люди, вы будете строить будущее нашей любимой России, будущее Чувашии. Используйте все возможности, которые открывают перед вами студенческие годы».