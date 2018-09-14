Собираемость взносов за капремонт в Чувашии превышает 99%

Соседский пример убеждает

Собираемость взносов на капремонт общего имущества в многоквартирных домах в Чувашии за январь — август этого года составила 99,29%.

Лидерами по оплате взносов на капремонт являются Алатырь (107%), Козловский район (102%), Новочебоксарск (102%), Чебоксары (101%) и Канаш (101%).

Превышение стопроцентной планки в республиканском Фонде капремонта объясняют так — кто-то из собственников жилья заплатил за капремонт заранее, с учетом отпусков, кто-то (и таких большинство) рассчитался по старым долгам.

В целом повышению собираемости взносов, сообщают в фонде, способствуют разъяснительные беседы специалистов с собственниками помещений многоквартирных домов, претензионно-исковая работа, а также наглядные примеры капремонта. Люди видят, что в соседних домах ремонтируют крышу, меняют систему отопления, и идут платить долги, чтобы и их дом привели в порядок.

Высокая собираемость взносов на капремонт позволит отремонтировать большее количество домов в муниципалитетах-лидерах, сообщают в пресс-службе Фонда капремонта. Так что есть над чем задуматься собственникам домов муниципальных образований республики, где собираемость взносов пока еще низкая. Аутсайдеры по сбору взносов на капремонт в многоквартирных домах: Комсомольский (59%), Шумерлинский (71%) и Батыревский (73%) районы.

Фото gov.cap.ru: В этом году в Чувашии по плану капитальный ремонт должен пройти в 321 многоквартирном доме.