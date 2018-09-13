В Чувашии одни из самых низких тарифов на услуги ЖКХ

Росстат опубликовал данные о тарифах в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском федеральном округе.

По стоимости холодного водоснабжения (19,8 руб./куб. метр) Чувашия находится на 2 месте после Республики Марий Эл (17,74 рубля).

Стоимость горячего водоснабжения (421,2 руб. в месяц с человека) ниже только в Саратовской области (360,06 рубля).

При этом максимальные тарифы на горячее и холодное водоснабжение зафиксированы в Пермском крае и превышают показатели Чувашии в полтора раза.

Электроэнергия (308,0 руб./100 кВт.ч) дешевле в Башкортостане (288,66 руб.) и Оренбургской области (290,74 рубля). Максимальный тариф в Нижегородской области на 28% превышает аналогичный показатель в Чувашии.

По стоимости водоотведения и отопления республика занимает пятое место. Максимальные зафиксированные тарифы (Пензенская и Нижегородская области соответственно) также выше в 1,5-1,6 раза.