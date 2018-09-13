Собираемость взносов на капремонт в Чувашии составляет 99,29%

Наиболее ответственно к оплате взносов на капремонт в республике подходят жители Алатыря (107%), Козловского района (102%), Новочебоксарска (102%), Чебоксар (101%) и Канаша (101%).

Представители некоммерческой организации «Фонда капремонта» объясняют такие высокие показатели наглядными примерами проведения капремонта домов, активной разъяснительной и претензионно-исковой работой.

Благодаря высокой собираемости взносов в указанных муниципальных образованиях удастся отремонтировать большее количество домов.

В аутсайдерах по сбору взносов на капремонт общего имущества числятся Комсомольский (59%), Шумерлинский (71%) и Батыревский районы (73%).