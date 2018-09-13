Более половины чебоксарских детей получают дополнительное образование бесплатно

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чебоксарах услуги дополнительного образования детям оказывают 23 муниципальных учреждения культуры. В их числе: 

  • 11 дворцов культуры и клубов,
  • 13 музыкальных, художественных школ, школ искусств, 
  • Республиканский Дворец культуры «Тракторостроителей».

Также на постоянной основе работают 9 частных музыкальных школ, художественных студий и школ танца.

На данный момент продолжается набор, в результате к 1 октября количество детей, охваченных дополнительным образованием составит 7 925 человек, из которых 4055 человек  (51%) будут обучаться бесплатно.

В Дворцах культуры и клубах работает 102 кружка, после окончания набора количество занимающихся достигнет 2500

Обучение детей проводится по 12 основным направлениям. Наиболее популярные:

  • хореография,
  • изобразительное искусство,
  • декоративно-прикладное творчество,
  • обучение игре на музыкальных инструментах,
  • эстетическое направление.

Также востребованы вокал, театральное искусство, робототехника, компьютерная графика, журналистика.

Всю информацию о работе учреждений можно найти на сайте «Дополнительное образование» и на их страничках в соцсетях.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.