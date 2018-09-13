Более половины чебоксарских детей получают дополнительное образование бесплатно

В Чебоксарах услуги дополнительного образования детям оказывают 23 муниципальных учреждения культуры. В их числе:
- 11 дворцов культуры и клубов,
- 13 музыкальных, художественных школ, школ искусств,
- Республиканский Дворец культуры «Тракторостроителей».
Также на постоянной основе работают 9 частных музыкальных школ, художественных студий и школ танца.
На данный момент продолжается набор, в результате к 1 октября количество детей, охваченных дополнительным образованием составит 7 925 человек, из которых 4055 человек (51%) будут обучаться бесплатно.
В Дворцах культуры и клубах работает 102 кружка, после окончания набора количество занимающихся достигнет 2500.
Обучение детей проводится по 12 основным направлениям. Наиболее популярные:
- хореография,
- изобразительное искусство,
- декоративно-прикладное творчество,
- обучение игре на музыкальных инструментах,
- эстетическое направление.
Также востребованы вокал, театральное искусство, робототехника, компьютерная графика, журналистика.
Всю информацию о работе учреждений можно найти на сайте «Дополнительное образование» и на их страничках в соцсетях.