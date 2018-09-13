ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА,

министр просвещения России

«В майском указе 2018 года для национального проекта «Образование» определены две цели. Первая — конкурентоспособность российского образования и вхождение в десятку ведущих систем общего образования. И вторая — воспитание гармонично развитой личности. У нас по-прежнему остались центры, которые не назовешь мегаполисами, но которые готовят лучших ребят для международных олимпиад. Это Вятка, Киров, Пермь, Екатеринбург, Чувашия. В прошлом году при отсутствии астрономии в школах мальчик из Чувашии стал абсолютным призером международной олимпиады по астрономии».