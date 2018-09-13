Юнармейцы из Чувашии снова готовы побороться за призовые места

Равнение на «Зарницу Поволжья»

Показать навыки строевой подготовки, стрельбы из пневматической винтовки, сборки и разборки автомата Калашникова и многое другое предстоит юнармейцам Чувашии, в очередной раз отправившимся в Оренбургскую область на окружной финал военно-спортивной игры «Зарница Поволжья».

В течение пяти дней ребята вместе со своими сверстниками из других регионов ПФО также будут соревноваться в беге, плавании, силовой гимнастике, метании гранаты. Они покажут знания основ безопасности жизнедеятельности, военной истории. Самым зрелищным и захватывающим испытанием станет тактическая игра на местности, где будет и разведка позиций соперника, и преодоление всевозможных препятствий, и оказание первой медпомощи условно раненым бойцам.

В этом году представлять регион в финале «Зарницы Поволжья» будет команда чебоксарской средней школы №37 — победитель 50-х республиканских игр юнармейского движения «Зарница» и «Орленок». Несколько месяцев 14 наших юнармейцев ежедневно тренировались под руководством своих наставников, опытных инструкторов по ориентированию, специалистов стрелкового тира ДОСААФ России и стрелково-спортивного клуба «Витязь», тренеров по плаванию физкультурно-оздоровительного комплекса спортивной школы имени олимпийского чемпиона Валериана Соколова.

По словам кураторов команды, педагогов Максима Николаева и Николая Николаева, наши молодые бойцы, среди которых есть и юноши, и девушки, настроены на победу и постараются сделать все возможное, чтобы удержать лидерство республики в этой военно-спортивной игре. Напомним, в прошлом году юные патриоты из Батыревской средней общеобразовательной школы № 1 стали первыми в Поволжье.

Торжественное открытие нынешней «Зарницы» состоялось вчера в Оренбурге у памятника Герою России Александру Прохоренко, участнику военной операции в Сирии, погибшему при исполнении служебного долга. На площади возле монумента собралось около 200 юнармейцев из регионов ПФО. И в тот же день, на базе санаторно-оздоровительного лагеря «Самородово», где расположились участники масштабного состязания, начались первые испытания.

Также юнармейцев ждет насыщенная культурно-развлекательная программа — экскурсии и встречи, тематические дни ДОСААФ, ветеранских и молодежных организаций, казачества.

Фото ГФИ по Чувашии: На церемонии открытия шестого окружного финала военно-патриотической игры в Оренбурге юнармейцы из Чувашии передали организаторам переходящее знамя «Зарницы Поволжья» с надеждой на то, что вернут почетный стяг в родную республику.