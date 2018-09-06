Русский драматический театр открывает сегодня театральный сезон

Один из старинных театров Чувашии – Государственный русский драматический театр – 6 сентября 2018 г. открывает 96-й театральный сезон спектаклем «Тайны семьи Рейвенскрофт» Дона Нигро.

Детективом «Тайны семьи Рейвенскрофт» в постановке главного режиссера Владимира Красотина репертуар русского драмтеатра пополнился 5 июля текущего года. Для создания костюмов к спектаклю был приглашен известный российский модельер Игорь Дадиани. Несмотря на то, что спектакль был показан всего один раз, он успел получить много положительных отзывов. Газета «Грани» отмечает, что «…ставки, сделанные и на детектив, и на известную личность, полностью оправдались. Зал под занавес долго аплодировал стоя и нес букеты на сцену» (21.07.2018).

«Тайны семьи Рейвенскрофт» – это классический закрытый детектив с стиле Агаты Кристи. Напряженность расследования прекрасно уживается с легкостью и даже веселостью текста. В спектакле заняты заслуженный артист Чувашской Республики Александр Тырлов, народная артистка Чувашской Республики Лариса Родик, а также актеры Вера Боровкова, Диана Яковлева, Татьяна Володина и Лариса Мальцева.