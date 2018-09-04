Двое чебоксарцев претендуют на звание лучших гидов

Друг другу они не соперники: первому 34 года, второму — только 5, и заявлены они в разных номинациях. Этот конкурс второй год подряд проводят Русское географическое общество, телеканал «Моя планета» и радиостанция «Маяк». Члены жюри оценивают претендентов по двухминутным роликам. Нынешним летом организаторы конкурса получили 600 таких видеоэкскурсий.

Пятилетний Лев Гренадёрский о достопримечательностях города рассказывает в стихах. За две минуты много информации, конечно, не сообщишь, но членам жюри важно другое: есть ли у гида талант рассказчика, интересно ли его слушать. Стихотворение, посвященное монументу Матери, дороге к Храму и светящемуся мосту-туннелю через залив, писала мама Милана Гренадёрская. Лев немного помогал с рифмой, а все данные они взяли из Википедии.

К съемкам ролика подошли серьезно: обратились к знакомым телевизионщикам, чтобы те привезли профессиональную камеру, установили на Красной площади свет. Снимали августовским вечером, когда уже была включена подсветка всех памятников архитектуры. В вечерних огнях, считает Милана, наш город особенно хорош.

Лев уже начал покорение телевидения и Youtube. Несколько месяцев назад пятилетний мальчик удивлял Максима Галкина и зрителей Первого канала своими познаниями в географии. В квартире Гренадёрских карты уже заменили обои. «Как все мальчишки, он сначала изучал марки машин, — рассказывает папа Дмитрий Гренадёрский, — потом переключился на дорожные знаки. Мы ему купили Правила дорожного движения, и он быстро запомнил все знаки, потом они с мамой начали рисовать флаги. Но стран в мире всего 251, и флаги быстро закончились. Тогда Лев переключился на субъекты России, выучил все столицы. Потом были штаты Америки, регионы Чили, Японии, Казахстана, Беларуси».

Справка «СЧ»

В составе жюри конкурса — телеведущие Анастасия Чернобровина, уже знакомый чебоксарцам Джон Уоррен, Валдис Пельш, главный редактор телеканала «Моя планета» Николай Табашников, руководители ассоциаций и объединений гидов из Крыма, Сочи и Нижнего Новгорода. По итогам прошлогоднего конкурса в профессиональном сообществе их обвинили в некой политизированности, потому что в номинации «Гид-проводник» жюри отдало предпочтение журналисту телеканала «Звезда», москвичу Антону Шкурину, снявшему свой ролик в Крыму. Тем не менее в этом году работ прислали больше, чем в 2017-м. Имена победителей, самых увлеченных и талантливых экскурсоводов, способных влюбить в свой город всю страну, организаторы конкурса озвучат в середине осени.

Конкурентов у Льва немало: в номинации «Гид-любитель до 18 лет» 120 участников, но таких маленьких — единицы. Шестилетняя Настя Муцкая из Нижнего Тагила, например, уже водит экскурсии для своих сверстников. А после того, как ее показали в эфире федеральной «России 1», она сама стала местной достопримечательностью. Лучшему из несовершеннолетних гидов в подарок обещана профессиональная видеокамера, а взрослые сражаются за главный приз в сто тысяч рублей.

Больше всего работ — 408 — в номинации «Гид-любитель». Самыми активными участниками конкурса оказались историки и краеведы, которые не работают в экскурсионных бюро, но готовы делиться своими знаниями в видеосюжетах: многие из этих роликов набрали в Youtube уже несколько тысяч просмотров. Так, в прошлогоднем конкурсе лучшим гидом-любителем был признан Сергей Рябухин из Волгограда. Группы по улицам он не водит — Сергей собирает аудиторию в Интернете. Улыбчивый и жизнерадостный парень, профессиональный тележурналист, который несколько лет будил Петербург в программе Пятого канала «Утро на 5», вернулся на малую родину и в свободное время начал снимать короткие ролики о достопримечательностях Волгограда. И теперь лицензированные экскурсоводы города-героя за год собирают меньше слушателей, чем один ролик Сергея в Интернете.

Фото из личного архива Романа Загумённого: Роман Загумённый считает, что формат экскурсий нужно менять. На первый план сейчас выходит то, как экскурсовод подает информацию, чтобы она запоминалась.

Для профессиональных гидов свои номинации: отдельно для тех, кто работает в музеях, и для тех, кто водит группы по городу. Чебоксары представляет Роман Загумённый. Свой конкурсный двухминутный ролик он посвятил появлению в городе памятника Чапаеву. Говорит, когда услышал о конкурсе РГО, как раз занимался изучением истории Чапаевского поселка. В одном из документов промелькнула информация, что скульптуру комдива, которую руководство ПО имени Чапаева присмотрело в Москве на ВДНХ, изначально хотели поставить рядом с заводской проходной, а в итоге она украсила центр Чебоксар. Об этом Роман и решил рассказать в ролике.

Получив лицензию экскурсовода, он начал проводить бесплатные пешеходные экскурсии по столице Чувашии. В первую очередь не для приезжих, а для самих чебоксарцев, чтобы побудить их изучать историю и архитектуру родного города. Сейчас в сферу внутреннего туризма пришла молодежь, и методы подачи информации, формат экскурсий начали меняться. Важнее стало не что говорит гид, а как он говорит. Во многих городах, где появились пешеходные экскурсии для местных, людям интересна не столько тема, сколько фигура экскурсовода, и они ждут от него все новых маршрутов.

«В жюри конкурса люди известные, профессиональные, — рассказывает Роман, — люди, которые хотят увидеть у нас, экскурсоводов, современный подход к передаче информации экскурсантам. Думаю, в первую очередь оценивается харизма экскурсовода и подача материала».

Ольга Петрова

Фото из архива семьи Гренадёрских: Географические карты в семье Гренадёрских почти заменили обои.