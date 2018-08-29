Танец как школа жизни

У юных спортсменов недетский взгляд на мир

Последние летние деньки. Оздоровительный лагерь «Солнышко» посреди леса. Большинство ребят бегают, прыгают, участвуют в конкурсах и играх, наслаждаясь нежным августовским теплом. Но есть и отдельная группа «пионеров» — дети, настроенные на труд. Дети без минутки свободного времени.

Эти трудяги — члены танцевально-спортивного клуба «Эврика» из Чебоксар, руководители которого организовали для своих воспитанников «Школу чемпионов», сборы за городом в преддверии нового учебного и соревновательного года. Плюс, помимо наших земляков, приехали тренироваться и танцоры из Москвы, Зеленодольска.

Фитнес вместо обычной зарядки, йога, общефизическая подготовка и танцы, танцы, танцы… Как шутят сами спортсмены, отдыхать получается лишь во время еды да в моменты переодевания. Даже тематические вечеринки (гавайская, морская, в стиле ретро) здесь посвящены танцам.

Впрочем, не унывают и понимают цель происходящего даже самые маленькие. «Танцы на первом месте. Это спорт, это сила!» — рассуждает девятилетний Дима Маков. Но признается, что вне сборов у него остается время и на футбол, и на пионербол. Ребята постарше рассуждают более конкретно: «Сборы помогают прийти в хорошую форму перед танцевальным годом», «Мы дистанцируемся от всего, здесь — только танцы!»

«Передайте мамам и папам, что мы их любим!», «Спасите нас!» — шутя, обращаются к заглянувшим на тренировку журналистам подростки из средней возрастной группы. Но те же мальчишки и девчонки продолжают упрямо, снова и снова повторять за наставником упражнение-планку с поднятой рукой… По сигналу тренера они тут же сворачивают гимнастические коврики и бегут на обед, а уже минут через пятнадцать стоят, переодетые, перед танцевальным залом. Готовые к новым заданиям.

«Что поделать, это сборы, — комментируют плотный график своих подопечных руководители клуба «Эврика» Наталья и Владислав Емельяновы. — Десять дней, которые потом, в течение года, помогут тренироваться и хорошо выступать. Мы сразу нацеливаем ребят на то, что здесь их ждет труд. Каждый из них должен задать себе вопрос: что он делает, чтобы добиться результата?»

Второй год приезжает из Москвы на эти сборы в качестве тренера победитель и финалист многих международных соревнований, мастер спорта Денис Сидоров. В ребятах он видит главное — потенциал и горящие глаза. Говорит, что нередки истории, когда спортсмены высокого уровня «затухают», теряют желание и перестают развиваться. А юным танцорам из Чебоксар есть куда расти, они «все делают с любовью, пытаются уцепить важное» и неравнодушны, как некоторые столичные спортсмены.

Четвертый раз на сборах в качестве мастера воспитанник Емельяновых Дмитрий Евсеев, финалист чемпионата России среди профессионалов по секвею и полуфиналист чемпионатов Германии, Франции, Италии. Вместе с супругой Дарьей Евсеевой (тоже воспитанницей Емельяновых) они живут и тренируются в Москве, но летом возвращаются в «Эврику» «по любви», тренировать юных танцоров. «Сборы создают такие условия, когда ты не можешь избежать результата, как бы ни хотел, — подробно объясняет он. — Это режим питания, график тренировок, возможность конкурировать и расти, глядя на других, а также условия, когда ничего не отвлекает от процесса».

Танец Евсеев называет школой жизни и перечисляет: танцуя, ребенок учится дисциплине, преодолению комплексов, взаимодействию с партнером, умению общаться и принимать решения, уважать соперника, действовать в команде…

Фото Максима Васильева: У спортсменов есть и групповые занятия, и индивидуальные. Последние нередко длятся до десяти вечера.