Литейщик – профессия востребованная

ООО «Чебоксарский завод промышленного литья» постепенно восстанавливает утраченные позиции. Рост объемов производства в минувшем первом полугодии почти в полтора раза стимулировал увеличение вакансий, которые успешно заполняются.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, в августе на завод пришли около 60 новых специалистов — огнеупорщиков, обрубщиков, стерженщиков, термистов и других. По данным руководителя предприятия Юрия Костромичева, при уже имеющейся численности персонала в полторы тысячи человек до конца года понадобится еще не менее 800, чтобы справиться с заказами. Резон идти в литейщики есть — средняя зарплата на заводе более 30 тыс. рублей.