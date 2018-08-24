Даже тепленькой ни капли

Должники «Т Плюс» рискуют остаться без горячей воды

Любимым всеми героем из мультфильма подмечено: кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Правда, если в случае с Винни Пухом «кричат хозяева «ура!», они ужасно рады», то отдельные жители Новочебоксарска ранних гостей принимали, мягко говоря, не очень приветливо — во вторник к ним уже после 6 часов утра в дверь постучались судебные приставы вместе с энергетиками.

Белому коту тоже не везет

Судебные приставы исполнительные действия могут проводить с 6 часов утра до 22 вечера — все согласно закону, так что за прерванный сон должники за потребленные тепло и горячую воду виноваты только сами. Днем людей трудно застать дома, вот и стараются приставы навестить их рано утром или вечером. На этот раз «в гости» пошли вместе с представителями филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Энергетики совместно со службой судебных приставов начали очередную серию рейдов по неплательщикам.

В квартире по улице Набережной, 15 при виде чужих людей белый пушистый кот нехотя спрыгнул с излюбленного места рядом с теплым полотенцесушителем. Энергетики проводят еще и отключение горячей воды — руководитель отдела тепловой инспекции по городу Новочебоксарску Сергей Герасимов приступает к работе: «Вентиль закрываем, пломбируем… Пломбу срывать нельзя».

— Ограничение горячего водоснабжения в отношении должников мы сегодня проводим впервые, — комментирует его действия исполняющий обязанности директора филиала энергокомпании Александр Храмков. — После этого потребитель не должен использовать наш коммунальный ресурс, возобновление горячего водоснабжения возможно только после полного погашения долга. При этом стоимость услуги ложится на потребителя.

Свыше 290 жителей Йошкар-Олы и Новочебоксарска получили от энергетиков уведомления об ограничении горячего водоснабжения. Причиной подобных действий компании стали долги, накопленные клиентами, — общая сумма задолженности данной категории потребителей сегодня составляет 9,7 млн рублей. Как раз они, не погасившие долг, несмотря на предупреждение в виде уведомления, в ближайшее время должны ожидать ранних (или поздних) гостей с пломбой для крана горячей воды.

А кот вряд ли скоро вернется в «гнездышко» рядом с теплой трубой, она наверняка еще долго будет холодной. Не повезло ему — из-за беспечности хозяев к осени придется привыкать к прохладе. Уж слишком большой долг — 109 тыс. рублей! Это с каких пор нужно было не платить, чтобы задолжать такую сумму за отопление однокомнатной квартиры и потребление горячей воды двумя членами семьи? «Не платили с 2015 года…» — уточняет руководитель управления дебиторской задолженностью ЭнергосбыТа Любовь Яковлева.

Хозяин квартиры и его супруга жалуются на нехватку пенсии. Только вот их слова о скудном бюджете как-то не стыкуются с пакетами кошачьего корма от известного производителя, которые мы заметили в квартире. Они, как отметили знатоки (таковые в числе энергетиков тоже оказались), супердорогие. Аппетит кота при такой задолженности мог бы быть и поскромнее. Так что повезло ему с хозяевами или нет — еще вопрос. Конечно, кошачий корм приставы изымать не стали, арестовали компьютер — побудет пока у них. «У вас есть 10 дней для его самостоятельной реализации», — предупреждает хозяев судебный пристав Евгения Никитина. Не успеют — уйдет с молотка в счет долга перед энергетиками.

Пока все дома

И в следующей квартире по улице Силикатной, 10 приставы нашли имущество для ареста. Правда, хозяйка будто знала об их визите — быстро нашла документы на телевизор, пылесос, микроволновку. Все куплено на имя супруга, оценить как совместное имущество не получится — с ним Екатерина не расписана. А кухонный комбайн? Его, кажется, из упаковки еще не доставали. Слова хозяйки о том, что комбайн тоже буквально накануне подарили мужу на день рождения, действия на приставов не возымели. Жаль, что дарители предусмотрительно не приложили оформленные на постороннее лицо документы на технику…

Тут настроение Екатерины совсем испортилось: ругается матом — не смущает даже присутствие дочери. Женщина молодая, привлекательная, нецензурщина ей совсем не к лицу… А о необходимости хоть частичного погашения задолженности за энергоресурсы в размере 56 тыс. рублей — ни слова! Впрочем, приставов подобное поведение не удивляет, всякого насмотрелись. Ладно, ругаются — могут и с кулаками наброситься…

Вот и в квартире на первом этаже дома № 17 по улице Молодежной женщина сразу же громко запричитала: «Я не хозяйка! Не имеете права — не пущу!» На ее крики в столь ранний час сбежались даже встревоженные соседи с верхних этажей. Женщина попыталась захлопнуть дверь, но силовая поддержка в лице крепких парней в погонах у судебных приставов-исполнителей солидная: безусловно, силу к особе преклонного возраста применять не стали, но путь в квартиру все-таки освободили. Ольга Григорьевна, оказавшаяся сестрой хозяйки квартиры, еще долго не унималась: попыталась даже позвонить сыну, который, по ее словам, работает в полиции, занимает там не последнюю должность — быстро поставит всех на место. Правда, связаться с ним ей почему-то не удалось.

Лишь после предупреждения судебным приставом Анной Анисимовой о том, что Федеральный закон «Об исполнительном производстве» позволяет приставам входить в любое помещение, занимаемое должником, а лицо, препятствующее исполнению ими своих служебных обязанностей, может быть привлечено к административной ответственности по ст. 17.8 КоАП, она немножко успокоилась. О том, что младшая сестра задолжала порядка 62 тыс. рублей за тепло и горячую воду, женщина, если верить ее словам, не знала. Пытается ее оправдать:

— Дочка у нее в университете обучается на платной основе — сестренка все одна тянет.

— Вот и помогли бы ей рассчитаться с долгами…

Совет энергетиков о помощи родному человеку остался без ответа. А квартира действительно небогатая — имущества, достойного ареста, приставы не обнаружили. Теперь это жилище еще и без горячей воды, ее подачу энергетики здесь тоже ограничили. Даже тепленькая не пойдет?— Ипполиту из комедии «Ирония судьбы» точно не понравилось бы. Впрочем, перспектива мытья согретой в кастрюлях водой вряд ли кому по душе.

Пломба в помощь!

Участники рейда навестили порядка двух десятков квартир в городе. Правда, расчет на «пока все дома» оправдался не везде. Хотя кое-где вроде бы слышались еле уловимые голоса в квартирах, но даже после довольно продолжительного ожидания никто дверь не открыл. И такое поведение для приставов привычно. Успели заметить их в окно или услышали общение с соседями, вот и «зашухерились», сидят в квартире, чуть дыша… Ну не ломать же дверь — придут в другой раз.

Между тем уже почти 9 часов — судебным приставам пора по рабочим местам, им еще «клиентов» в кабинете принимать. Мы же результаты рейда обсудили с начальником Новочебоксарского отдела судебных приставов Александром Мигуновым. Эффективностью совместных с энергетиками рейдов он доволен. В условиях, когда количество исполнительных производств по взысканию задолженности в сфере ЖКХ непрерывно растет, инициативность со стороны ресурсоснабжающих компаний только на пользу. Шутка ли — на сегодняшний день на исполнении отдела находилось около 10 тыс. исполнительных документов этой категории на сумму 90 млн рублей. С начала года исполнено более 3,4 тыс. производств — почти на 40 млн рублей.

— Отключение подачи коммунальных ресурсов, считаю, действенный метод воздействия на недобросовестных потребителей, — отметил Александр Сергеевич. — Если они не платят, значит, не должны пользоваться теми или иными благами. Эта мера для взыскания задолженности за тепловую энергию и горячую воду с физических лиц у нас только начинает использоваться, но ее применение со временем будет расширяться. И имущество должников будем арестовывать. Только хочу уточнить: судебные приставы не забирают, а, наоборот, возвращают. Мы возвращаем денежные средства родителям на содержание детей, кредиты, которые люди берут, а потом не хотят оплачивать, возвращаем денежные средства предприятиям ЖКХ, энергоснабжающим компаниям, без которых они не смогут проводить ремонт оборудования, закупать топливо и так далее.

Вот и руководство ЭнергосбыТа подчеркивает: ограничение горячей воды — мера вынужденная, продиктованная тем, что предпринятые компанией ранее попытки решить проблему долгов не нашли отклика со стороны неплательщиков. Общая задолженность жителей Марий Эл и Чувашии перед «Т Плюс» составляет почти 95 млн рублей. Долги всех категорий клиентов компании превышают 1,076 млрд рублей. Поэтому будут еще в Чебоксарах, Новочебоксарске, Йошкар-Оле и совместные с приставами рейды, и пломбы на вентили.

Фото: Рейд в Новочебоксарске начался с дома по улице Набережной, 15.