На полях идет сенокос

Аграрии Красночетайского района высокими темпами ведут кормозаготовительные работы. По данным Минсельхоза республики, на 19 июня здесь было запасено 45 тонн сена, заложено 615 тонн сенажа, скошены многолетние травы на площади 864 га.

Лидер в кормозаготовке — СХПК «Коминтерн», где травы убраны на площади 275 га, заготовлено 500 тонн сенажа.

В целом по республике, сообщили в министерстве, травы скошены на 19 июня на площади 16,2 тыс. га, что втрое больше, чем на ту же прошлогоднюю дату. Запасено более 2200 тонн сена против 211 тонн в прошлом году, 18,6 тыс. тонн сенажа. Это также больше прошлогоднего в четыре с лишним раза.