Нужны знания в голове, а не пятак под пяткой

А порядок и равные для всех условия на экзамене обеспечат организаторы

Основной этап ЕГЭ близится к завершению. На сегодня все 14 экзаменов у большинства нынешних выпускников 11 классов пройдены. В Минобразования республики отмечают, что в этом году увеличилось количество выпускников, сдававших информатику и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), химию.

Но лидером среди экзаменов по выбору, как и прежде, стал ЕГЭ по обществознанию. Ведь этот предмет часто требуется при поступлении в вузы на различные специальности.

Обществознание сдавали более 2,7 тыс. человек. По словам заместителя министра образования и молодежной политики Чувашии Алевтины Федоровой, экзамен проходил в штатном режиме. Во всех 16 пунктах его проведения использовалась технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях, велось онлайн-наблюдение, работали общественные наблюдатели.

Так, в 59-й чебоксарской школе, которая, к слову, в проведении ЕГЭ участвует с 2011 года, экзамен по обществознанию сдавали 243 человека.

— Изначально было заявлено 277 участников, но, возможно, некоторые передумали сдавать обществознание или кто-то заболел, — сообщила руководитель ППЭ, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 59 Светлана Тулаева. — В последнем случае ученик, представив необходимые справки о болезни, сможет пройти экзамен в резервный день.

— А если человеку станет плохо прямо на экзамене, ведь всякое случается? — спросили мы у организаторов.

— На этот случай во время экзамена у нас работает медицинский кабинет, — рассказала Светлана Владимировна. — Если нужно, вызывается «скорая помощь». Обычно ребят из разных школ приводит куратор, у которого есть контакты родителей, и если это необходимо, он проводит ученика в машине «скорой» до больницы. Но чаще бывает, что выпускник просто переволновался или не поел с утра, поэтому на экзамен разрешено взять шоколадку и воду.

Волнение больше характерно для первых экзаменов, на последующих дети, как правило, спокойны. К тому же встречаем мы их доброжелательно, с улыбкой. Безусловно, все проходят строгий контроль, находятся под наблюдением. Мы следим, чтобы порядок не нарушался, но также стремимся максимально снизить напряжение, чтобы у ребят был положительный настрой на экзамен, чтобы им было комфортно в аудиториях…

60% школьников, сдававших ЕГЭ, уверены, что экзаменационная процедура исключает любые нарушения. (По итогам опроса ВЦИОМ)

Тем временем одиннадцатиклассники демонстрировали знания в области политики, экономики, права, рассуждали о взаимоотношениях человека и общества. На выполнение 29 заданий ребятам отводилось 3 часа 55 минут. Минимальный проходной порог для абитуриентов в вузах — 42 балла. Несмотря на то, что результаты станут известны ближе к 29 июня, своими надеждами и впечатлениями выпускники поделились с корреспондентом «Советской Чувашии» после окончания испытаний.

— Думала, экзамен будет сложнее, — призналась ученица Заволжской средней школы Анна Баранова, весь год усиленно готовившаяся к ЕГЭ. — А он оказался даже интересным. В последнем задании я писала эссе о том, как труд влияет на характер человека. Примеры взяла из истории России: именно трудолюбие, на мой взгляд, сделало таких людей, как Ломоносов и Суворов, великими.

— В целом, справился, — уверен в положительном результате Алексей Алексеев из лицея № 3, планирующий поступать в московский вуз по направлению «менеджмент». — Я вообще редко волнуюсь, но, может, немного беспокоился за профильную математику, она в этом году была трудная.

— Почти все экзамены у меня проходили в 59-й школе, — поделилась впечатлениями Татьяна Егорова из школы № 60. — И сегодня я была спокойна, потому что знала, чего ждать. Конечно, вначале немного напрягает система строгого контроля, но все мы понимаем — это для того, чтобы экзамены проходили честно, и возможность поступить в вуз имел тот, кто действительно этого заслуживает. У меня, конечно, лежал пятак под пяткой, но это больше традиция, рассчитывать надо на свои силы.

— Сегодня сдал последний экзамен и не скачу от радости, наверное, только потому, что недоволен результатами первого экзамена. Может, переволновался тогда, ведь тут немаловажен настрой, — вздохнул выпускник гимназии № 1 Анатолий Иванов. А вот в обществознании парень не сомневается, поскольку неплохо учился в течение года и все знал.

— И у меня все прошло отлично, — добавила гимназистка Анастасия Буланкина, мечтающая стать юристом. — Очень помогло, что моя семья верит в мои силы. Мама рассказывала, как она, будучи выпускницей, сдавала экзамены в школе. Мне кажется, экзамены одинаково сложны и волнительны для каждого поколения. Это испытание, на котором мы должны показать все то, чему научились в школе.

Подсчитывают баллы

Школьники с нетерпением ждут результатов ЕГЭ. На 19 июня известны итоги по географии, информатике и ИКТ, математике, истории и химии.

Экзаменационные результаты выпускников в Чувашии, как и в России, по географии и математике базового уровня немного выросли по сравнению с прошлым годом. Максимум, который набрали наши школьники на ЕГЭ по географии, — 96 баллов. Среди сдававших математику базового уровня сократилось число участников, не преодолевших минимальный порог. Такие же результаты и у математики профильного уровня. 94 участника набрали 80 и выше баллов, максимальный балл — 96.

Более 13% учеников, сдававших информатику и ИКТ, набрали 80 и выше баллов, максимум — 94. Неплохо справились ребята с экзаменом по истории. Выросло число выпускников, набравших по итогам этого ЕГЭ 80 и выше баллов.

Прибыло и в полку участников, выбравших испытания по химии. Здесь стало больше тех, кто не преодолел минимальный порог, как и тех, кто получил за экзамен 80 и выше баллов. Как уже сообщала «СЧ» в номере за 19 июня 2018 года, в ЕГЭ по истории и химии 10 школьников республики набрали по сотне баллов.

Фото Олега Мальцева из архива редакции: На экзамен по обществознанию школьники берут с собой только паспорт и черные гелевые ручки, разрешается также взять шоколадку, воду и при необходимости лекарства.