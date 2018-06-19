Когда должники не платят по счетам

Они рискуют потерять имущество

И это, как говорят судебные приставы, достаточно действенная мера принудительного исполнения судебных решений.

В Цивильском районном отделе судебных приставов в работе находилось исполнительное производство в отношении 51-летней женщины о взыскании 345 тысяч рублей в пользу администрации города Цивильска. Когда шел розыск ее имущества, судебный пристав установил, что женщина, заведомо зная о решении районного суда о взыскании суммы долга, оформила договор дарения на земельный участок и жилой дом на своего сына.

В связи с этим пристав-исполнитель и взыскатель обратились в суд, который признал договор дарения недействительным. На судебном заседании должница пояснила, что подарила землю и дом, чтобы избежать обращения взыскания на это имущество. После вступления судебного решения в законную силу пристав наложил арест на недвижимость должницы. А та, узнав, что ее домовладение уже выставлено на торги, полностью оплатила как имеющуюся задолженность, так и исполнительский сбор и расходы по оценке арестованного имущества.

В Калининском РОСП окончено исполнительное производство в отношении жителя Чебоксар о взыскании с него ущерба, причиненного ДТП, в размере свыше 300 тысяч рублей.

Должнику установили срок для добровольного возмещения суммы ущерба, но он не исполнил требования исполнительного документа. Тогда судебный пристав в соответствии со ст. 112 ФЗ «Об исполнительном производстве» вынес постановления о взыскании с должника 20 тысяч рублей исполнительского сбора и о запрете действий по регистрации на его земельные участки, нежилое помещение, жилой дом и квартиру. Человек не стал рисковать своим имуществом и оплатил всю задолженность по исполнительному производству непосредственно взыскателю.

Администрация Чебоксар обратилась в Арбитражный суд республики с иском к индивидуальному предпринимателю, который не исполнял условия договора аренды городского земельного участка и задолжал свыше 385 тысяч рублей. Поскольку должник не оплатил долг, исполнительный документ был предъявлен в Московский РОСП. Благодаря оперативным действиям судебного пристава-исполнителя установлено, что бизнесмену принадлежит автомобиль «Порше Кайен Турбо». Машину арестовали, изъяли у должника и эвакуировали на специализированную стоянку.

Это побудило мужчину оплатить задолженность в полном объеме на следующий же день после наложения ареста на автотранспорт. В настоящее время проводятся все установленные действующим законодательством меры по освобождению имущества от ареста и передаче его владельцу.