Лучшие потребители электроэнергии Чувашии отмечены наградами

В партнерстве надежном сила!

«Вы являетесь опорой поступательного развития экономики республики», — такие слова из уст председателя Кабинета Министров Чувашии, согласитесь, дорогого стоят. Так высоко премьер-министр Иван Моторин оценил деятельность предприятий и организаций, руководство и представители которых в среду собрались в Доме правительства на церемонию награждения победителей и лауреатов регионального этапа ежегодной федеральной акции «Надежный партнер» среди потребителей электрической энергии.

Потребляют рационально, платят добросовестно

Энергетика является локомотивом многих отраслей, и их успешное развитие напрямую зависит от полного и четкого выполнения потребителями обязанностей по оплате энергоресурсов. Понимая это, Иван Борисович ежегодно лично принимает участие в награждении победителей конкурса — более удобной возможности высказать слова благодарности лучшим потребителям киловаттов и не придумать. Отметив, что за обеспечение надежности энергоснабжения в республике наряду с энергетиками ответственность несет и правительство Чувашии, он заверил, что республика «постарается, чтобы наши предприятия добросовестно выполняли свои обязательства перед энергетиками».

Впрочем, победой в конкурсе они, по мнению председателя Комитета по экономической политике Госсовета ЧР Сергея Павлова, тоже обратившегося со словами поздравления к собравшимся, подтвердили не только статус надежного делового партнера: «Своевременная и полная оплата энергоресурсов — это еще и признак успешности, стабильности предприятия».

Отрадно, что в полку таких потребителей в Чувашии с каждым годом все прибывает. По результатам работы в 2017 году конкурсная комиссия выбрала 28 лучших потребителей электроэнергии различных сфер экономики из числа корпоративных клиентов Чувашской энергосбытовой компании (входит в состав АО «ЭСК РусГидро»), которая и выступает организатором регионального этапа акции «Надежный партнер» при поддержке Кабинета Министров Чувашии.

Они, по словам исполнительного директора ЧЭСК Александра Гончарова, не только своевременно и полностью выполняют свои обязательства перед энергетиками. Значимыми признаны и их успехи в энергоэффективности, энергосбережении. В условиях роста цен, дефицита оборотных средств предприятиям порой непросто расплачиваться за энергоресурсы, тем ценнее их ответственное отношение к своим договорным обязательствам. Но надежное партнерство энергетики оценивают не только в плане «потребил — заплатил».

— Многие из вас, выбрав правильные ценовые категории, реализуя мероприятия по энергосбережению, в том числе на основании энергоаудита, проведенного с нашей помощью, существенно улучшили свою структуру энергопотребления. Это тоже наглядно подтверждает, что мы действительно настоящие партнеры, — с благодарностью отметил Александр Николаевич. И такое партнерское взаимодействие с энергокомпанией помогает потребителям сэкономить сотни тысяч, а наиболее крупным из них — и миллионы рублей.

От заводов до фермеров

Один из таких потребителей — шумерлинский «Комбинат автомобильных фургонов», ставший победителем конкурса в номинации «Промышленные предприятия». Также в этой номинации пальма первенства досталась чебоксарскому АО «Строймаш» и ОП ООО «Спиртовой завод «Ядринский». Им на пятки наступают ООО «Новочурашевский молочный завод» и «Ремтехсервис» — они стали лауреатами конкурса. Среди сельхозпредприятий победу одержали СХПК «Красное Знамя» Батыревского, имени Кирова Канашского и колхоз имени Ленина Чебоксарского районов. КФХ Валерия Грачева и СХК «Атлашевский» названы лауреатами конкурса в «аграрной» номинации.

Есть с кого взять пример и в ЖКХ: передвижная механизированная колонна № 8 в Цивильске, УК «Волжский-3» в Чебоксарах, УК ЖКХ г. Канаша (победители) и УК «Канашстрой» (лауреат). В номинации «Малый и средний бизнес» ЧЭСК высоко оценила партнерство с ООО «Воддорстрой», «Десла-Аст», предпринимателями Камо Айдыняном, Русланом Кожановым и Александром Тихоновым.

Администрация Батыревского района уже второй раз стала победителем конкурса среди бюджетных организаций. Ее глава Рудольф Селиванов не сомневается: «Награда — результат нашего тесного взаимодействия с энергетиками. С директором Батыревского отделения ЧЭСК Дмитрием Гавриловым встречаемся часто, и в поле зрения администрации держим платежную дисциплину всех потребителей, находящихся на территории нашего района». Подобная позиция наверняка близка и городу химиков — администрация Новочебоксарска тоже отмечена наградой.

Заместитель директора Центра спортивной подготовки имени А.Игнатьева Алексей Протапович, хотя и говорит, что он «не энергетик, а спортсмен», об энергоэффективности тоже знает не понаслышке. Потребление киловатт-часов такого учреждения, как ледовый дворец «Чебоксары Арена», понятное дело, солидное. Но правильное планирование и грамотная организация энергопотребления сделали свое дело: нынче ЦСП, в структуру которого входит ледовый дворец, где проходят спортивные мероприятия и всероссийского уровня, в списке надежных партнеров энергокомпании.

Сегодня в республике работают более трех десятков территориальных сетевых организаций. Они оказывают те же услуги, что и межрегиональные сетевые компании, но в границах одного или нескольких муниципалитетов. Для них организаторы конкурса учредили отдельную номинацию, в которой победу одержали МУП «КС г. Новочебоксарска», «Урмарские электрические сети» и ООО «Энергостроймонтаж» из Вурнар.

Кстати, победа в конкурсе ценна не только памятным дипломом, она имеет еще и вполне, скажем так, материальный стимул. Победители и лауреаты акции получили VIP-карту клиента. У ее обладателя в течение всего года в Чувашской энергосбытовой компании будет закрепленный за ним персональный менеджер, при этом любые заявки клиента рассмотрят в сокращенные сроки, бесплатно предоставят консультации по вопросам энергосбытовой деятельности.

«За прогресс»

Так называется новая номинация конкурса для чествования тех предприятий, которые, по словам специально приехавшего по такому случаю в Чебоксары Владимира Кимерина, гендиректора Энергосбытовой компании РусГидро (она и проводит акцию «Надежный партнер» на федеральном уровне), «раньше не были в числе надежных партнеров, но с этого года поменяли ситуацию, смогли найти резервы и исправить свою экономику». В числе новоявленных надежных партнеров в Чувашии оказались МУП «Водоканал» г. Алатыря, Чебоксарская городская ассоциация жилищно-строительных и жилищных кооперативов, товариществ собственников жилья и ЗАО «ССК «Чебоксарский».

О том, каких усилий это стоило, хорошо знают и руководство, и персонал предприятий. Потому и благодарен директор алатырского «Водоканала» Валерий Шоронов своим коллегам: «Победа в конкурсе — заслуга всего нашего коллектива, а награда — не только честь, но и большая ответственность». Совсем недавно долги за электроэнергию достигали 8 млн рублей, но аудит энергопотребления позволил выявить «слабые звенья» на предприятии, после чего были приняты масштабные меры по энергосбережению, заменены старые насосы, другое оборудование на новые энергоэффективные, удачно выбрана категория по потреблению, и ситуация в корне изменилась: «Сегодня при том же объеме подаваемой нами воды у нас потребление электроэнергии сократилось примерно на 30%». А это, нетрудно предположить, сотни тысяч сэкономленных рублей.

Вручая вместе с Иваном Моториным награды победителям, Владимир Кимерин отметил, что «Надежный партнер» уже стал всероссийским движением: сегодня в акции участвуют предприятия почти четырех десятков субъектов России — вплоть до Дальнего Востока. Конкуренция в борьбе огромная, тем ценнее победа на федеральном уровне. Награждение победителей всероссийской акции традиционно проходит в Совете Федерации РФ. Нынче торжественная церемония в верхней палате парламента страны назначена на начало июля. По словам Владимира Анатольевича, представители Чувашии Первопрестольную в этом году тоже обязательно навестят. Кто именно — узнаем совсем скоро.