Расплата за краденый мех

Вынесен приговор в отношении организатора и участников преступного сообщества, совершавших с 2013 по 2016 год кражи имущества предпринимателей в особо крупном размере.

Судом установлено, что в 2013 году 34-летний житель Республики Азербайджан, находясь в местах лишения свободы, создал из числа своих знакомых и других лиц устойчивое преступное сообщество для хищения меховых изделий из павильонов предпринимателей, расположенных на рынках и в торговых центрах.

Участники сообщества были разделены на функционально обособленные группы, каждая из которых «отвечала» за конкретные стадии совершаемых преступлений. Так, часть из них подыскивала на территории российских регионов подходящие места для краж, другие находили исполнителей. По заранее подготовленному плану преступники арендовали пустующие торговые точки рядом с павильонами, в которых шла продажа меховых изделий. Под видом ремонта исполнители оставались в арендованных помещениях на ночь и, пользуясь отсутствием посетителей и предпринимателей, пробивали через смежную стену ход в соседний павильон, откуда похищали меховые изделия. Вывезенные под видом товара с торговой точки, они реализовывались в отдаленных регионах России.

Подтвердились факты хищения меховых изделий в Смоленске, Волгограде, Пензе, Самаре, Чебоксарах с причинением общего ущерба на сумму около 25 млн рублей. Суд назначил членам сообщества и его руководителю реальные сроки от 6 до 15 лет.