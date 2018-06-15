16 июня В Ибресинском районе пройдет фестиваль радиоуправляемых авиамоделей «ЧуМаТары»

Мероприятие состоится в Ибресинском районе на колхозном аэродроме «Красный партизан».

Нынешний фестиваль станет девятым. Ежегодно он собирает любителей авиамодельного спорта из разных регионов страны. В качестве участников заявлены пилоты из Дзержинска, Зеленодольска, Йошкар-Олы, Казани, Нижнего Новгорода, Ядрина и Чебоксар.

Среди летательных аппаратов будут представлены самолеты – большие и маленькие, на электрической тяге и двигателях внутреннего сгорания, гоночные квадрокоптеры, беспилотные летательные аппараты – FPV.

Фестиваль радиоуправляемых авиамоделей «ЧуМаТары» пройдет 16 июня с 11:00 до 17:00. Вход для зрителей свободный.

Отметим, что фестиваль получил свое название от аббревиатуры, предложенной моделистом из Казани (чуваши, марийцы, татары).

Администрация Ибресинского района Чувашской Республики