Люди разные, а страна одна

Праздник, который объединяет народы

…Палестинский платок арафатка, киргизский «ак колпак», чувашский головной убор хушпу — по одним нарядам участников шествия можно было догадаться: в Чебоксарах проходит парад дружбы народов.

Несмотря на дождь, недалеко от площади Республики собрались татары, казаки, киргизы, чеченцы, таджики… Представители более 20 национальностей приняли участие сначала в концерте, а потом в параде, приуроченном ко Дню России.

Не побоялись плохой погоды и зрители. Чебоксарцы приветствовали участников шествия на всем протяжении дороги от площади Республики до Красной площади. Со своей семьей пришла на праздник и Арина Троицкая: «Ведь интересно, кто приехал в наш город. Посмотрим на их танцы и костюмы, послушаем песни».

«Вы откуда?» — интересуюсь у группы студентов. «Родина Чингиза Айтматова, знаете?» — радостно улыбается в ответ молодая киргизочка Айжамал. «У вас очень красиво! Такой хороший зеленый город», — присоединяются к разговору соотечественники девушки Гулзана и Чынгыз. Рассказывают, что чувашский и киргизский, по их мнению, чем-то схожи: некоторые слова понятны даже без перевода.

В толпе мелькает табличка с надписью: «Чеченская община». Девушка, которая ее держит, представляется Настей. Она не чеченка, но ей близка культура народов Кавказа и Закавказья. Их танцы девушка с удовольствием изучает в хореографическом ансамбле «Дети гор» в ДК «Салют». А вот хореограф коллектива — как раз чеченец, Висраил Хаманаев.

Не первый год в параде дружбы народов принимает участие народный ансамбль татарской песни «Ялкын» из ДК имени П.П. Хузангая под руководством Гузели Федоровой. Через национальные песни и танцы в коллективе приобщают к татарской культуре чебоксарских школьников. Поют в нем и взрослые, также здесь уже год занимаются с ребятами-аутистами.

Немало среди участников парада студентов-иностранцев. Неподалеку от друзей-киргизов шагают другие ребята, парни и девушки из Узбекистана. Многие — в национальных одеждах. «Тут люди хорошие!» — говорит узбек Юнус Норкулов и машет в ответ чебоксарцам, приветствующим процессию с обочины. «Вот закончится пост, приглашу в общежитие друзей, — рассказывает он дальше. — Будем готовить и пробовать наш плов».

…Парад дружбы народов финиширует на Красной площади. «Люди разные, а страна одна», — словно подводит итог шествию голос с экрана, смонтированного на сцене.

«Этот праздник объединяет всех нас, несмотря на разные национальности и вероисповедание, — поздравил чебоксарцев и гостей чувашской столицы с Днем России Глава республики Михаил Игнатьев. — Парад дружбы народов пробудил патриотические чувства и еще раз продемонстрировал, что в Российской Федерации и Чувашии люди живут в мире и согласии».

Фото Олега Мальцева: Больше 500 человек и более 20 национальностей приняли участие в параде дружбы народов в Чебоксарах.