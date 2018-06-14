Паспорт из рук Главы республики

Свой первый паспорт получили в День России юные жители Чувашии из Чебоксар, Новочебоксарска, Мариинского Посада, Шумерли…

Главный документ им вручил на Красной площади города Чебоксары Глава республики Михаил Игнатьев.

Гордость и радость испытывала в момент вручения 14-летняя Виктория Трончук из Шумерли. А вот волнения, по ее словам, не было. И это понятно, ведь Вика — артист со стажем. Не так давно она участвовала в международном телевизионном конкурсе «Ты — супер!»

Среди школьников, удостоенных торжественного вручения паспорта, и Виктория Титлова. Девочка хорошо учится, десять лет занимается в хореографическом коллективе «Радость». Вот и в День России она не только получала паспорт, но и выступала с танцем на той же сцене. «Счастье и гордость», — отвечает Вика на вопрос об испытанных эмоциях. Гордится дочкой и мама Наталья Валерьевна: «Сегодня у телевизора в надежде увидеть Вику сидят все наши родственники».