«Саратовские авиалинии» не полетят

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» больше не будет выполнять полеты из-за несоответствия требованиям безопасности. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) с 31 мая прекратило деятельность этого авиаперевозчика.

Рейсы авиакомпании значились в летнем расписании Чебоксарского аэропорта: с 4 июня самолеты «Саратовских авиалиний» должны были начать перелеты в Симферополь, а с 8 июня — в Анапу. Как сообщили в пресс-службе «Международного аэропорта Чебоксары», через кассу аэропорта было куплено примерно 100 билетов в Симферополь и около 40 билетов на рейс Чебоксары — Анапа. Также люди приобретали билеты на эти направления через Интернет и в авиакассах города. Точных данных о количестве купленных билетов таким образом нет.

На сайте авиаперевозчика уже появилась информация, как можно вернуть деньги в связи с закрытием авиаперевозчика. К слову, если билеты были куплены через кассу аэропорта в Чебоксарах, их стоимость можно вернуть там же.

В Чебоксарском аэропорту отмечают, что это был единственный рейс в Анапу из столицы Чувашии. Другие курортные направления, Сочи и Симферополь, выполняемые другими авиакомпаниями, по-прежнему доступны жителям Чувашии.