«Волшебные силы» для победителя «Сказочной палитры»

ТЮЗ отдал постановку гостю из Москвы

Для работы над чувашским спектаклем «Асамла вай» (Волшебные силы) в ТЮЗ имени Михаила Сеспеля пригласили московского режиссера Антона Федорова.

Его постановка «Таганок» в исполнении артистов Стерлитамакского театрально-концертного объединения — Башкирского драматического театра в прошлом году была признана лучшим спектаклем на II Межрегиональном фестивале национальных молодежных театров и ТЮЗов «Сказочная палитра». Поэтому коллектив театра ждет многого от работы с этим режиссером.

Антон Фёдоров — уроженец Стерлитамака, в его активе обучение и актерской, и режиссерской профессиям, причем в знаменитой «Щуке», в Театральном институте имени Бориса Щукина, у замечательных мастеров Владимира Поглазова и Юрия Погребничко. Он работал в «Другом театре», театрах «Практика» и «Около дома Станиславского», ставил спектакли в Салавате и Стерлитамаке, причем его работы входили в лонг-лист фестиваля «Золотая маска» и завоевывали награды на республиканских театральных фестивалях.

На встрече с артистами чувашского ТЮЗа режиссер рассказал, что чувашская культура привлекает его с самого раннего возраста, ведь его бабушка — чувашка, она живет в селе Толбазы, что в Башкортостане.

Что касается будущего спектакля, то его литературную основу составят чувашские народные сказки, мифы и легенды, которые предстоит приблизить к современному детскому восприятию, чтобы продемонстрировать привлекательность и уникальность национального культурного наследия.

Премьера спектакля «Волшебные силы» состоится в ноябре, на III Межрегиональном фестивале национальных молодежных театров и ТЮЗов «Сказочная палитра».

Фото ТЮЗа имени М. Сеспеля

Антон Фёдоров — новый любимчик «Сказочной палитры».