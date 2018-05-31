В Русском драмтеатре готовят новую постановку

Любовный треугольник все острее

К репетициям спектакля «Мой бедный Марат» приступил режиссер Сергей Юнганс. В известной пьесе Алексея Арбузова всего три действующих лица, и взаимоотношения героев начинаются во время блокады Ленинграда. Актеров же в спектакле будет шесть — половина актерского состава работает над героями повзрослевшими. Юных Марата, Лику и Леонидика играют Андрей Аверин, Анастасия Бешенова и Владимир Буров. Встретившихся через 17 лет — Сергей Куклин, Людмила Казимир и Александр Шаповалов. С режиссером из Екатеринбурга традиционно работают художники Иван Мальгин и Елена Чиркова. Хореограф — Ирина Гаврилова.

Фото: РДТ