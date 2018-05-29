Прервали полет из-за обморока пассажира

В воскресенье около пяти утра в аэропорту Казани экстренно сел самолет А-321 авиакомпании «Северный ветер», следовавший из Чебоксар в турецкую Анталью. Посадка произошла из-за того, что один из пожилых пассажиров потерял сознание.

Поскольку данные о поле и возрасте пассажира в разных источниках отличаются, «СЧ» обратилась за подробностями в авиакомпанию «Северный ветер». Точной информации здесь назвать не смогли (персонал борта отдыхает после полета), но зачитали данные из рапорта экипажа. Согласно документу по громкой связи было объявлено о бессознательном состоянии одного из пассажиров, а в самолете оказался медик. Он-то и рекомендовал отправить пострадавшего в больницу.

Пассажир с плохим самочувствием был госпитализирован в РКБ Минздрава Татарстана, а самолет в 6 часов 19 минут продолжил движение в Анталью.