В Троицу в Чувашии увеличат число автобусов, ограничат машины

Троица без пробок

В эти выходные, в дни православных праздников Троицкой родительской субботы и Святой Троицы, посещать городские кладбища лучше на автобусах.

Как сообщают в администрации Чебоксар, в субботу и воскресенье, с 7 до 19 часов, проезд личных автомобилей ограничат по улице Б. Хмельницкого (от перекрестка с улицей Ю. Фучика) и Алатырскому шоссе (до железнодорожного переезда у Карачуринского кладбища). Дорога здесь будет открыта только для общественного транспорта. Закроют для автомобилистов и парковку перед чебоксарским железнодорожным вокзалом: в дни праздников въезд сюда будет запрещен.

Для посещения погостов добавят количество автобусов на маршрутах. До Карачуринского кладбища можно будет добраться автобусами № 14 (на линии число автобусов увеличат до 40 единиц) с отправлением от Привокзальной площади железнодорожного вокзала и № 3 — к перевозке привлекут не менее 6 автобусов с продлением маршрута до Карачуринского кладбища. Пять автобусов № 10 будут следовать к кладбищу по Вурнарскому шоссе, а до кладбища в Яушах запустят 30 единиц автобуса № 249 от Привокзальной автостанции. Стоимость проезда во всех автобусах составит 18 рублей при наличной и безналичной оплате.

Дополнительные автобусы выйдут и на маршруты до кладбищ в Новочебоксарске (автобусы № 21н, № 22к и № 5к).

К массовому посещению могилок городские службы ЖКХ заранее подготовились: кладбища благоустроили, убрали мусор, завезли воду в емкости. В дни Троицы там установят биотуалеты, к обслуживанию территории привлекут спецтехнику.

Начеку будут и медики. С восьми утра и до шести вечера на городских кладбищах в Чебоксарах и Новочебоксарске будут дежурить машины скорой помощи.