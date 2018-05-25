«Артек» оштрафовали

Обходить закон — вдвойне дороже

Исполнение законодательства о противодействии коррупции в сфере государственных и муниципальных закупок, при расходовании бюджетных средств и при приеме на работу бывших муниципальных служащих — эти и другие антикоррупционные темы на особом контроле у прокуратуры республики.

В частности, вскрыты факты нарушения служащими запретов и ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы, несоблюдения других предусмотренных антикоррупционным законодательством обязанностей. По 26 прокурорским представлениям за нарушения при предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера к дисциплинарной ответственности привлечено 24 лица, которые не сообщили о полученных ими доходах, об имеющихся в собственности объектах недвижимости и транспортных средствах. За неисполнение обязанностей по урегулированию конфликта интересов понесли дисциплинарную ответственность шесть должностных лиц.

По инициативе прокуратуры за нарушение антикоррупционного законодательства на 500 тысяч рублей оштрафовано ООО «Артек». Установлено, что его руководитель несколько лет назад передал главе администрации Чебоксарского района 330 тысяч рублей. Деньги предназначались для обеспечения победы «Артека» в аукционе на приобретение права аренды на земельный участок под строительство многоквартирного дома.

По этому факту прокурор района возбудил в отношении общества дело об административном правонарушении (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Рассмотрев его, суд наложил на фирму 500-тысячный штраф. Ранее, сообщили в прокуратуре, приговором районного суда глава райадминистрации был признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

За подобные правонарушения накладывают штрафы и покруче. В конце прошлого года ООО «Вад» оштрафовали на миллион рублей. Как установила прокуратура Калининского района Чебоксар, учредитель общества через посредника передал должностному лицу Минэкономразвития республики 100 тысяч рублей за положительное решение вопроса о получении лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов. А «министерское лицо» суд признал виновным в получении взятки.

Никак не привыкнут работодатели к исполнению антикоррупционного законодательства при трудоустройстве бывших муниципальных служащих. И по этой причине подпадают под штрафные санкции. К примеру, в Ибресинское райпо на должность категорийного менеджера был принят бывший заместитель главы администрации Ибресинского городского поселения.

Однако в нарушение требований закона о противодействии коррупции бывший работодатель (администрация горпоселения) письменно в 10-дневный срок не был извещен об этом. В отношении председателя райпо и самого юридического лица возбудили административные дела. Штрафы — 20 и 50 тысяч рублей соответственно.

Новочебоксарская прокуратура уличила в аналогичном правонарушении гендиректора ООО «АПЛЭБ», который принял на должность WEB-программиста гражданку, ранее работавшую ведущим специалистом-экспертом финансового управления горадминистрации. Бывшая заведующая сектором бухгалтерского учета, отчетности и контроля администрации города Шумерли устроилась бухгалтером в ООО «Стоматолог и Я». И в этом случае руководитель фирмы «забыл» упредить об этом прежнего работодателя.

А в Цивильском районе на основании представления прокурора после проверки на предмет исполнения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции освобожден от должности первый заместитель главы районной администрации — начальник управления экономики, строительства и ЖКХ. Потому как при поступлении на муниципальную службу он скрыл судимость за совершение преступления небольшой тяжести (несоблюдение запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой). После прокурорского протеста, адресованного главе райадминистрации, трудовой договор с замом был расторгнут.

Людмила Семенова