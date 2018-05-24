Сельхозпродукция от аграрной науки получит господдержку

А образование — независимую оценку

Ряд научных и образовательных аграрных организаций республики не только готовят специалистов и ведут исследовательскую работу, но и производят сельхозпродукцию. При этом внедряют инновационные технологии непосредственно на полях и фермах, способствуя развитию материально-технической базы, наращиванию поголовья, росту урожайности. Но меры господдержки в сфере АПК предусмотрены на стимулирование инновационной деятельности только для обычных сельхозпроизводителей, а вот на научные и образовательные организации они до сих пор не распространялись.

Вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов на вчерашнем заседании правительства под председательством премьер-министра Ивана Моторина внес проект изменений в республиканский закон о развитии сельского хозяйства. Они предусматривают распространение мер господдержки также на научные и образовательные организации, которые еще и производят сельхозпродукцию, ее первичную и последующую переработку. Причем на равных условиях с другими сельхозтоваропроизводителями. По мнению министра, это позволит решить проблему содержания имущества таких организаций, а также будет способствовать повышению качества их деятельности. Всего в республике насчитывается 6 таких организаций. Проект был одобрен правительством.

Интересный проект поправок в закон об образовании внес министр образования и молодежной политики Александр Иванов. До сих пор качество своей работы образовательные учреждения оценивали как бы сами, заказывая соответствующий мониторинг. Теперь предлагается нормативным правовым актом уточнить полномочия Минобразования по созданию условий для независимой оценки качества образовательной деятельности. Для этого необходимо сформировать общественный совет, говорится в проекте. Его целесообразность очевидна, так как он будет не ангажирован теми или иными учреждениями. В 2017 году независимая оценка проводилась повторно в отношении 164 образовательных организаций на основе единой методики, разработанной Департаментом стратегии, анализа и прогноза Минобрнауки России.

На заседании принято постановление об обеспечении устойчивой работы топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в предстоящий осенне-зимний период. Как доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Михайлов, предприятиям ЖКХ необходимо провести запланированные работы, в частности, по замене или капремонту 35 изношенных котлов, замене более 9 км ветхих тепловых сетей, 375 трансформаторных подстанций. Надо также своевременно заключить договоры на поставку каменного угля и топочного мазута, природного газа и создать до 1 октября текущего года нормативные запасы твердого топлива. Все подготовительные работы необходимо завершить до 15 сентября.

На заседании принято также постановление «О функционировании территории опережающего социально-экономического развития «Канаш», рассмотрен ряд других важных вопросов.

КСТАТИ

У жителей республики может появиться возможность совершать перелеты по маршруту Чебоксары — Санкт-Петербург по доступной цене. Но для этого необходимо выделить дополнительные средства из республиканского бюджета. Проект соответствующих поправок в постановление правительства о правилах предоставления субсидий организациям воздушного транспорта внес министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Иванов.