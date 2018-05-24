Юлия ПОЛЯЧИХИНА: Газета — одна большая семья

В редакции «Советской Чувашии» побывала «Мисс Россия–2018»

Юлия Полячихина, напомним, является студенткой первого курса отделения журналистики факультета русской и чувашской филологии и журналистики ЧГУ. Сейчас она сдает летнюю сессию. А параллельно знакомится с работой местных средств массовой информации.

В техническом центре «СЧ» будущий журналист увидела, как верстается новый номер газеты. И была особенно впечатлена ее новыми форматами, в частности «дополненной реальностью» — когда фотоснимки на полосах «оживают» с помощью специального приложения в смартфоне, а также тем, что газета делает свои телеинтервью. Ведь как призналась сама Юлия, ей интересна телевизионная журналистка. Однако то, что она увидела в «Советской Чувашии», открывает для нее новые возможности.

Самой прекрасной девушке страны очень понравилась атмосфера в редакции. «Чувствуется, что здесь дорожат своими сотрудниками, гордятся их успехами, и люди работают с душой, искренне любят свое дело и газету. Такое ощущение, что редакция — это одна большая семья», — поделилась титулованная красавица с корреспондентом «СЧ».

В фойе редакции Юлия познакомилась с выставкой лучших снимков фотокорреспондентов «Советской Чувашии». В конференц-зале рассказала журналистам о своих планах на ближайшее будущее, связанных с подготовкой к мировым конкурсам красоты. И с радостью заметила, что и летний отпуск первой красавице державы тоже полагается. Отдыхать Юлия планирует со своими родными — мамой, папой и сестренкой.

На прощание Юля Полячихина оставила свой автограф на фирменной растяжке «Советской Чувашии», где традиционно пишут добрые слова газете наши почетные гости.

Фото Максима Васильева

«С наилучшими пожеланиями от «Мисс Россия-2018». Эти слова Юля написала на стенде «СЧ».