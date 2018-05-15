Кадетский корпус в Чебоксарах ждет пополнения

Поступающим предстоит пройти тестирование по математике, русскому языку и физкультуре

С понедельника, 14 мая, в Чувашском кадетском корпусе Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова стартовала заявочная кампания по приему детей с 5 по 8-й классы. Документы можно будет подать до 1 июня.

Напомним, в кадетских корпусах ПФО воспитанники учатся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и программами дополнительного образования с углубленным изучением отдельных предметов и профильной подготовкой военно-патриотической и спортивной направленности. Словом, ребята здесь не только обучаются, но и занимаются в профильных кружках и спортивных секциях. Кадеты проживают в корпусах, их пять раз в день кормят, за здоровьем воспитанников круглосуточно следят медики.

Но, заметим, попасть сюда могут только здоровые и психологически уравновешенные дети. С перечнем противопоказаний по состоянию здоровья для поступления можно ознакомиться на сайте Чувашского кадетского корпуса (http://kochetov.citycheb.ru/), где также указано, какие именно документы нужно приготовить родителям при подаче заявления на прием в учебное заведение. Кстати, присутствовать при этом должны и мамы, и папы или законные представители ребенка.

Далее «абитуриентам» предстоит с 4 по 26 июня пройти индивидуальный отбор, в который войдут тестирования по математике, русскому языку и физкультуре. Кстати, при условии успешного прохождения «испытаний» преимуществом при поступлении пользуются сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы.

Кроме того, кадетский корпус будет набирать и старшеклассников. Правда, документы на поступление в 10-е классы примут только после выдачи аттестатов об основном общем образовании, не ранее 15 июня. Если останутся свободные места, после 3 августа здесь организуют дополнительный прием.