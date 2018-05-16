Авиабилеты не уменьшили «коммуналку»

В одном из апрельских номеров «СЧ» вы сообщали про конкурс среди расчетчиков из управляющих организаций, обслуживающих многоквартирные дома. В статье много интригующих фраз: «Вопросы были с подвохом, рассчитаны на внимательность», «Задания интересные и сложные, тот, кто их составлял, постарался на славу», «С похожими ситуациями участники олимпиады сталкиваются в работе» и другие. А почему бы не привести в газете эти задания, эти ситуации, ведь они, как я понимаю, напрямую касаются нас, жильцов многоэтажек?

Татьяна КОНСТАНТИНОВА, Чебоксары

Наша читательница права. Каждое задание в той олимпиаде было привязано или к индивидуальному потреблению воды, тепла, электричества, или к общедомовому.

Вот, например, вопрос № 1 из билета № 3. Чему равна плата за коммунальную услугу «холодное водоснабжение» (ХВС) в январе 2018 года, если в квартире проживают шесть человек, из них трое временно отсутствовали? Первый жилец отсутствовал с 5 декабря 2016 года по 8 февраля 2018 года, второй — с 4 декабря 2017 года по 27 января 2018 года, а третий — с 3 февраля по 17 февраля 2018 года. К заявлениям жильцов заранее были приложены авиабилеты. Тариф на ХВС в многоквартирном доме равен 17 рублей. Индивидуальный норматив потребления по услуге ХВС на одного человека — 4 куб. метра. Повышающий коэффициент равен 1,6. Техническая возможность установки прибора учета подтверждена.

Даже несведущий в коммунальных расчетах человек сразу же отсечет лишнюю информацию: отсутствовавший в феврале жилец ни при чем, раз речь идет о январском расходе воды. А расчетчик-профессионал не возьмет во внимание и остальных отсутствовавших, так как ключевая фраза в этой задаче — последняя.

В пункте 86 Постановления № 354 от 06.05.2011 г. (этот документ является основным ориентиром при расчете платы за ЖКУ) сказано: перерасчет не производится, если жилое помещение не оборудовано индивидуальным прибором учета и при этом отсутствие технической возможности его установки не подтверждено в установленном порядке. В задаче же однозначно сказано, что техническая возможность установки квартирного счетчика на холодную воду имеется.

В итоге задача решается очень просто: количество жильцов умножается на норматив на одного человека, на тариф и на повышающий коэффициент (применяется к тем, кто может, но не хочет завести счетчик): 6 x 4 x 17 x 1,6 = 652 рубля 80 копеек.

К СВЕДЕНИЮ

Если бы у жильцов не было технической возможности установить индивидуальный счетчик, им пересчитали бы платеж исходя из того, что временным отсутствием потребителей в жилом помещении считается период более 5 календарных дней подряд.