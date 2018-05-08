Запоздалая весна урожаю не помеха

Если подготовились к ней основательно

Нынешняя посевная из-за погодных условий началась с почти двухнедельным запозданием. Но она же, погода, в эти дни дает земледельцам настоящий простор. Как сообщил на вчерашнем еженедельном правительственном совещании вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, к 7 мая на сев вышли в 18 районах, семена уложены в почву на 14,5 тыс. гектаров. При среднесуточном темпе 10-12 тыс. гектаров сев можно завершить за 15-17 дней.

По традиции первыми вышли на поля в южном «кусте» региона. В минувшую пятницу ход работ в Комсомольском, Батыревском и Яльчикском районах проинспектировал Глава республики Михаил Игнатьев в сопровождении Сергея Артамонова.

Поездка носила не просто ознакомительный характер с заслушиванием отчетов глав районов и руководителей хозяйств, а и в том числе консультативный. Глава региона собственными руками разгребал почву, чтобы определить, на нужной ли глубине заделываются семена, выяснял стадию развития озимых, плотно зеленеющих на полях.

Первой точкой на маршруте стала агрофирма «Комсомольские овощи» в одноименном районе. Она входит в известный агрохолдинг «Слава картофелю» и является настоящим образцом современнейшего земледелия. На отличном разделанном поле уже посеяна морковь, поперек плантации возвышается поливальная установка, питающаяся из ближайшего пруда. Морковь любит влагу, и в случае ее нехватки сверху пойдет искусственный дождь, что по достоинству оценил Михаил Игнатьев.

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Посевная площадь под урожай этого года в республике составляет 560 тыс. гектаров, в том числе 324,3 тыс. гектаров — яровые.

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Рядом приступали к посадке картофеля, который займет 140 гектаров. Причем площади нынче здесь не сокращают, как в ряде других районов, опасаясь оказаться в убытке из-за плохой конъюнктуры цен, — фирма всегда по клубням с прибылью, говорит заместитель генерального директора агрофирмы Марат Камальдинов.

В Батыревском районе гостей ждали в агрофирме «Исток», уже много лет управляемой одаренным молодым руководителем Александром Илюткиным. Здесь сев яровых зерновых, можно сказать, уже в самом разгаре. Одновременно идет боронование многолетних трав и культивация зяби. В беседе с гостями на краю поля Илюткин отметил, что снижению затрат на полевые работы помогли бы субсидии на горюче-смазочные материалы. В целом же настрой хороший, работают до позднего вечера. Механизаторам привозят в поле обед и ужин. Людей достаточно, техника в исправном состоянии, топливом обеспечены, удобрения заготовлены. «В течение двух недель планируем посевную завершить», — заверил Александр Леонидович.

В ООО «Агрофирма «Корма» зерновые сеют на небольшой площади — менее 500 гектаров. Солидные доходы приносит лук-севок, который нынче будет размещен на 7 гектарах — это немало с учетом специфики культуры. Не сторонятся здесь и картофеля — под него отведено 85 гектаров. Руководитель хозяйства Иван Владимиров ознакомил Главу республики с подготовкой почвы под зерновые и культивацией зяби. А также доложил, что за последние два года введено в севооборот 700 гектаров ранее не использовавшихся земель.

В Яльчикском районе гости побывали на полях сельхозкооператива «Комбайн» и ООО «Победа». В «Комбайне» Михаил Игнатьев со знанием дела проверил качество сева яровых, осмотрел озимые культуры. А Сергей Артамонов напомнил о мерах поддержки, которые оказывает государство. Правда, условия обязательного страхования нынче становятся более жесткими.

В «Победе» сев зерновых в тот день шел на второй сотне гектаров. Большая доля площадей отводится под фуражное зерно и кормовые культуры, поскольку при хозяйстве активно развивается животноводство.

…По завершении таких поездок обычно организуется подход к прессе. На этот раз Глава республики первым подвел к журналистам руководителя «Победы» Николая Головина и даже «поработал» в качестве интервьюера. «Как хорошее состояние растениеводства сказывается на вашем животноводстве?» — спросил Михаил Игнатьев. Головин привел буквально рекордные цифры. Среднесуточный надой от одной коровы сейчас выше 23 килограммов молока — практически летняя продуктивность. В квартал выйдет около 2000 килограммов, а за год — более 8000. Такие надои в республике пока мало кто имеет. К осени этого года планируют построить новый коровник на 400 голов. «Я патриот своего района, своего хозяйства, это в первую очередь и движет мной. Работаем не покладая рук, чтобы, конечно, хорошо жить», — сказал Головин.

Отвечая затем на вопросы журналистов, Михаил Игнатьев напомнил, что погода каждый год проверяет сельчан на прочность. Судя по увиденному, из общения с руководителями хозяйств, можно сказать, что они настроены провести полевые работы в положенные агротехнические сроки, несмотря на то что запоздали. Почва уже созрела для сева, надо не упустить время. Главное — удержать влагу в земле. Каждый час должен быть использован с высокой отдачей, а в некоторых хозяйствах готовы работать и ночью. Причем без огрехов, что позволяет спутниковая система навигации. «Хозяйства обеспечены и семенами, и техникой. Что касается проблемы с открытием кредитных линий — это мы постараемся решить в ближайшие дни», — резюмировал руководитель республики.

Фото cap.ru

Комсомольский район первым в республике приступил к посадке картофеля.