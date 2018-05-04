«Бессмертный полк» в Чебоксарах: как принять участие в акции и где изготовить транспаранты

Международная акция «Бессмертный полк» пройдет в Чебоксарах в шестой раз. Сказать «спасибо» своим родным может каждый, пройдя в колонне «Бессмертного полка» в рамках Парада Победы 9 мая 2018 года. В 2017 году в шествии приняли участие более 25 тысяч горожан.

Чтобы принять участие в шествии «Бессмертного полка», не нужно нигде регистрироваться. Единственное условие — желание. Необходимо изготовить транспаранты с портретом родственников, принимавших участие в боях Великой Отечественной войны или ковавших победу в тылу, и прийти к месту сбора участников «Бессмертного полка» – 9 мая (12:00) в сквер Национальной библиотеки Чувашской Республики.

Изготовить штендр можно самостоятельно из ДВП, фанеры, пластика или любого другого подручного материала любого цвета, разместив на транспаранте увеличенный портрет героя, а также его имя, фамилию, звание, годы жизни. А сформировать картинку для штендера можно на сайте штендер-полк.рф. Если портрета нет, можно разместить на плакате эмблему акции «Бессмертный полк» и указать имя героя.

Информацию о родственниках, воевавших в Великой Отечественной войне, можно найти на таких сайтах, как «ОБД Мемориал» и «Подвиг народа». На этих ресурсах размещены документы Центрального архива Министерства обороны РФ. Самое замечательное, что эти базы постоянно пополняются. Также сегодня известен сайт «Память народа». Здесь можно найти очень много документов Великой Отечественной войны, в том числе журналы боевых действий воинских подразделений. Найти информацию о родственниках, попавших в плен в годы войны, поможет сайт «Саксонские мемориалы».

Напомним, колонна торжественным маршем начнет движение со сквера Национальной библиотеки Чувашской Республики. Маршрут движения: пр. Ленина – ул. К. Маркса – ул. К. Воробьевых – Президентский бульвар – Красная площадь – Речной порт. Участники акции пройдут отдельной коробкой в Параде Победы.

Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, сформировать наш Бессмертный полк!

Дополнительная информация:

Бессметный полк. Чебоксары (официальный сайт http://www.moypolk.ru/cheboksary/soldiers)

Бессмертный полк в Чебоксарах (ВКонтакте https://vk.com/polk21)

Волонтеры Победы. Чувашская Республика (ВКонтакте https://vk.com/21zapobedu)