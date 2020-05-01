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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА

директор Чувашского государственного театра юного зрителя имени М. Сеспеля

«В этом году юбилейный парад Победы был перенесен из-за коронавирусной инфекции. На улицах городов и сел не было и ставшего традиционным Бессмертного полка. Но Бессмертный полк — это ведь не только колонны и шествия. Каждая семья бережно хранит память о своих героях — всех, кто принес свободу и мир, проливал кровь на поле боя, трудился в тылу… Артисты и сотрудники нашего театра с энтузиазмом приняли участие во всероссийских и республиканских акциях, публикуя на страницах ТЮЗа в соцсетях фотографии с рассказами о своих героях под хештегами #Бессмертныйполкдома, #ВместеГордимся, #ПерлеМухтанатп?р, #ТеатральныйБатальон. Считаю, что это надо сохранить и продолжить, ведь сегодня реальное и виртуальное соседствуют вполне мирно. Думаю, именно таким образом рождаются новые традиции».

Опубликовано: 12 мая 2020 г.


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