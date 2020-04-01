Чувашские медики активно участвуют в акции #ВместеГордимся

Бессмертный полк шагает в соцсетях

Все больше жителей Чувашии присоединяются к масштабной акции в социальных сетях #вместегордимся. Ее придумали как альтернативу всенародному «Бессмертному полку», участники которого вот уже много лет неизменно 9 Мая выходят на улицы городов и сел с портретами отцов и дедов. И хотя в этот День Победы в связи с пандемией коронавируса собраться в одну большую колонну не удастся, праздник обязательно состоится. Победный строй уже начал шествие в социальных сетях.

В республике, напомним, инициатором акции стал врио Главы Чувашии Олег Николаев. Около недели назад он выложил на страничке в Инстаграм видео с рассказом о своем дедушке Федоре Григорьеве и призвал земляков записать короткий ролик о героях своей семьи, защищавших Родину. Меньше чем за неделю к акции под хештегами #вместегордимся и #перлемухтанатпар присоединялось уже несколько тысяч пользователей соцсетей.

…С портретом в руках, с Георгиевской ленточкой на груди, а кто-то – в пилотке и в солдатской гимнастерке люди разных профессий и возрастов с гордостью рассказывают о своих бабушках и дедушках. В «виртуальном» строю — народная артистка РСФСР Нина Яковлева, дирижер Морис Яклашкин, депутат Госдумы России Леонид Черкесов, школьники и детсадовцы… Но, пожалуй, самыми активными участниками акции стали чувашские медики. Несмотря на неимоверную занятость и непростые условия работы, врачи в едином порыве откликнулись и поддержали инициативу. О своих родственниках, например, рассказывали сотрудники Республиканской клинической больницы, скорой помощи, офтальмологи, стоматологи, медики Комсомольской центральной районной больницы, Второй горбольницы Чебоксар, Шумерлинского межтерриториального медцентра и многих других больниц и клиник республики. Видеоролик о своем деде снял министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

Видеозаписи с фотографией в руках многие медики делали прямо со своих рабочих мест, в белых халатах. Причем с соблюдением всех параметров акции. Рассказ о герое, напомним, нужно записать на видео, дополнить хештегами, а его длительность не должна превышать одну минуту.

Коллаж Валерия Львова