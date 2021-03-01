На кинофестивале покажут фильмы о строителях оборонительных рубежей

Пусть прорастает «зернышко» патриотизма…

Год, посвященный трудовому подвигу строителей оборонительных рубежей, все активнее набирает обороты. Подведены итоги конкурсов на разработку логотипа и брендбука и на создание эскиза памятной медали. А на прошлой неделе, как уже сообщала «СЧ», выбран лучший проект на строительство мемориала, открытие которого должно стать кульминацией всех мероприятий. Какие проекты в работе, а какие еще только готовятся к выходу, обсуждалось вчера на заседании оргкомитета.

Открывая совещание, Глава Чувашии Олег Николаев призвал провести все предстоящие знаменательные даты под знаком трудовой доблести жителей Чувашии в годы Великой Отечественной войны. Например, как уже рассказывала наша газета, 9 Мая в строю «Бессмертного полка» будут портреты и героев трудового фронта.

«Мы видим, какой мощный положительный эффект идет от тех мероприятий, что уже были проведены. И такого же результата ждем от тех, что еще предстоят», — подчеркнул Олег Николаев. Он отметил — наша общая задача в том, чтобы собрать всю информацию о строителях рубежей: архивные документы, фото, воспоминания, фильмы, научные статьи. И потом передать все это наследие последующим поколениям…

Как рассказала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова, все больше учреждений культуры, образования и науки, а также творческих людей вовлекаются в организацию и проведение мероприятий. Теперь, когда у Года появился свой логотип и брендбук, собираются предложения от предприятий, готовых взяться за выпуск сувенирной продукции. К слову, на эти цели предусмотрено 1,5 млн рублей.

Продолжают издаваться книги, посвященные трудовому подвигу. Напомним, 4 февраля прошла презентация сборника воспоминаний строителей Сурского рубежа, ставшего итогом совместной работы Управления образования Чебоксар и Союза женщин Чувашии. Поскольку первый тираж был небольшим — всего 300 экземпляров, то не многие жители республики смогли познакомиться с этой уникальной книгой. По поручению Олега Николаева подготовлен дополнительный тираж. А благодаря поддержке депутатов партии «Единая Россия» Николая Николаева, Юрия Попова, Олега Кортунова, Николая Владимирова, Виктора Горбунова уже в апреле в школы и библиотеки республики поступит тысяча экземпляров сборника.

На днях республиканская библиотека имени Л.Н. Толстого представила издание Альберта Ерлыгина «Сурский и Казанский оборонительные рубежи», отпечатанное шрифтом Брайля (о ней «СЧ» сегодня тоже рассказывает). Вот-вот выйдет книга Чувашского книжного издательства, над которой работала группа ученых-историков вузов республики. Презентация пройдет 8 апреля в Чувашском драмтеатре, где в тот же день состоится премьерная постановка, посвященная героям трудового фронта. А 22 июня Минобразования республики совместно с Чувашским государственным институтом гуманитарных наук проведет крупную научную конференцию «Строительство Сурского и Казанского рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Как сообщил директор учреждения Петр Краснов, подано свыше 60 заявок от ученых, преподавателей вузов, архивистов и краеведов, не только из Чувашии, но и из Мордовии, Марий Эл, Башкортостана, Татарстана, Нижегородской, Ульяновской, Пензенской областей, Москвы, Санкт-Петербурга. Работы продолжают поступать, сказал Краснов, так что вполне вероятно, что межрегиональная конференция обретет всероссийский статус.

Немало интересного готовят и музеи. Так, участники творческой группы «Печатай с нами» Центра современного искусства ЧГХМ разработали серию линогравюр в стиле советского агитационного плаката: на них события 80-летней давности и образы строителей — подростков, женщин, стариков. Масштабную выставку 22 июня готовит Чувашский национальный музей. По словам директора Ирины Меньшиковой, часть экспозиции будет передвижной, благодаря чему с выставкой смогут познакомиться и в районах республики. Руководитель музея призвала жителей Чувашии поучаствовать в наполнении выставки.

Но все силы сейчас необходимо бросить на возведение мемориала «Строителям безмолвных рубежей». Его открытие запланировано на 28 октября — именно в этот день 80 лет назад и началось строительство линии обороны на территории Чувашии. Наиболее полно об авторской задумке московского архитектора Константина Фомина и скульптора Андрея Коробцова «Советская Чувашия» рассказала в предыдущем номере, что, кстати, особо отметила на заседании оргкомитета Светлана Каликова.

По данным Минстроя Чувашии, в Козловском районе проведены необходимые изыскания, в настоящее время землю под строительство переводят в особо охраняемый статус, ну а впереди предстоит решить множество технических вопросов совместно с авторами проекта.

«Сроки сжатые, до 5 апреля нужно составить план по синхронизации наших совместных действий с авторами проекта — чтобы мы четко видели дорожную карту, понимали, где нужно усилить работу, чтобы завершить все вовремя, — поручил Олег Николаев. — Важно также обратить внимание на благоустройство прилегающей к мемориалу территории и максимально привлечь к этому процессу муниципальные образования».

Впрочем, как отметили на заседании, жители районов, сел и деревень часто и сами проявляют инициативу: проводят флешмобы, исторические реконструкции и даже снимают фильмы. Наиболее активны Канашский, Вурнарский, Шемуршинский, Мариинско-Посадский, Шумерлинский и Цивильский районы. Причем, в роли режиссеров, операторов выступают как профессионалы, так и любители, и не только взрослые, но и дети.

Решив поддержать творческий порыв жителей Чувашии, Олег Николаев предложил провести фестиваль короткометражных видео, на котором можно было бы поощрить авторов лучших картин. Видеоролики будут транслировать в эфире Национального телевидения Чувашии. А председатель Союза женщин Наталья Николаева добавила, что историей Сурского рубежа заинтересовался мультимедийный портал Okko Сбербанка, готовый внести свой вклад в создание уникальной фильмотеки о строителях оборонительной линии. Кроме того, Наталья Алексеевна предложила провести фестиваль народной песни — многие творческие коллективы, исполнители, в том числе и самые юные, уже присылают свои заявки.

«Дети очень активно участвуют во всех проектах, и это здорово, — подчеркнула Наталья Николаева. — Привлекая детей к нашей истории через участие в таких конкурсах, где они не просто изучают события 80-летней давности, но и сами собирают воспоминания, снимают видеосюжеты, пишут сочинения, мы закладываем в них зернышко патриотизма, которое обязательно прорастет…»

ОТДЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

В одном строю герои всех фронтов

Более ста историй участников Сурского и Казанского оборонительных рубежей собраны в разделе «Герои» на сайте сурскийрубеж.рф, сообщила руководитель Мининформполитики Кристина Майнина.

Во время заседания она рассказала, что сайт с каждым днем набирает популярность. Количество посетителей в настоящий момент превысило 7,5 тысячи. «С начала года нам удалось преобразить сайт, сделать его современным и интересным как для молодежи, так и для старшего поколения», — подчеркнула министр. Например, на сайте появился раздел под названием «Глазами детей», где выкладываются сочинения и рисунки школьников о подвиге строителей линий обороны, а также видеоролики с рассказами ребят. А скоро появится новый раздел — «Герои трудовой доблести». Здесь будет вся информация о бессмертном полке героев трудового фронта.

Фото из архива «СЧ»

В районах республики, где в годы войны проходила линия обороны, сейчас нередко проводятся исторические реконструкции строительства рубежей. Одними из первых воссоздали события тех лет шумерлинские активисты.