«Бессмертный полк» пройдет по социальным сетям

Портрет героя онлайн, в окне и в сердце

Меньше трех недель остается до главного праздника российского народа — 75-летия Великой Победы. И уже сейчас понятно, что все массовые мероприятия 9 Мая будут перенесены на более поздний срок. Вот и всенародная акция «Бессмертный полк» в условиях пандемии с центральных улиц переместится в социальные сети. В разных регионах страны уже начали появляться на личных страничках в интернете видеоролики с портретами героев своей семьи.

В Чувашии в это воскресенье жителей республики призвал присоединиться к «Бессмертному полку» в социальных сетях врио Главы Чувашии Олег Николаев. На своей страничке в Инстаграме, стоя с портретом в руках, он рассказал о своем деде Федоре Максимовиче Григорьеве. На фронт боец ушел в первый день войны, служил сапером в инженерных войсках, а боевое крещение и первое ранение получил под Смоленском. После госпиталя вернулся на фронт, сражался под Москвой и был комиссован после второго тяжелого ранения. Именно с портретом деда по линии матери Федора Григорьева Олег Николаев уже много лет встает в колонну «Бессмертного полка», рассказал руководитель республики в недавнем большом интервью «Советской Чувашии». Дед по отцу приближал победу в тылу — усердно трудился, участвовал в строительстве Сурского рубежа. С портретами прадедов и других родственников ежегодно идут в рядах полка и его дети.

«Эпидемия, конечно, может изменить графики мероприятий и их форму. Но ничто не заставит нас забыть о героях Великой Отечественной войны, — подписал пост Олег Николаев. — Вместе будем гордиться подвигом ветеранов и сохраним память о них для наших детей и внуков». Жителям республики он предложил записывать видео с рассказами о своих дедушках и бабушках, защищавших Родину.

Клич сразу же подхватили пользователи социальных сетей. Так, о своих родственниках — участниках войны рассказали председатель Комитета Государственной Думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков, вице-премьер Алла Салаева, глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков, почетный гражданин Чебоксар, ветеран Тракторного завода Иван Долгушин, чебоксарские школьники.

Чтобы принять участие в акции #ВместеГордимся, необходимо: 1) Записать на видео короткий рассказ о подвиге участника войны: это может быть как описание конкретных действий, так и хронология военных лет. 2) В руках у рассказчика должен быть портрет ветерана. 3) Это видео необходимо разместить в социальных сетях с хэштегами #ВместеГордимся , #ПерлеМухтанатпар . Хронометраж видео — не более одной минуты. Опрятный вид, отсутствие ненормативной лексики и оскорблений — обязательные условия участия в акции.

Все соответствующие формату видеозаписи будут собраны в республиканский «архив памяти».

Коллаж Валерия Львова