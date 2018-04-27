Телевидение находит своих зрителей и в Интернете

Моментальный перепад настроения: от временного разочарования до всепоглащающей эйфории от того, что наблюдаете, как используется тот единственный шанс изменить все за считанные секунды. Чувство единения с тысячами людей и настоящая гордость за них. Эти эмоции могут подарить только трибуны! Скоро разгорятся страсти на футбольных стадионах, а пока еще «не остыли» ледовые арены, поговорим о новом информационном продукте ГТРК «Чувашия», который стал приятным сюрпризом для поклонников ХК «Чебоксары. Подведем итоги сезона трансляций с директором ГТРК «Чувашия» Екатериной КАНЮКА.

— Екатерина Анатольевна, в чем был спортивный вызов этого проекта?

— Прямые включения для гостелерадиокомпании не в новинку. Но такого, чтобы до четырех трансляций в месяц, еще не было. Поверьте, это серьезное испытание для всего операторского состава, всех технических специалистов. К тому же надо более тщательно составлять и без того плотный график всех съемок и записей других программ. Теперь уже можно говорить – мы с этим справились! Мы доказали прежде всего себе, что «ГТРК «Чувашия» – сплоченная команда профессионалов.

— И каким же составом вы выходили на лед?

— Необычно слышать, когда о телевидении говорят, используя спортивную терминологию. На трансляциях в ледовом дворце «Чебоксары-Арена» было задействовано шесть камер, передвижная ТВ-станция, работали до 17 сотрудников – операторы, инженеры, режиссеры, техники, журналисты. Такой состав позволяет контролировать игру, давать повторы с четырех камер, показывать скамейки игроков, трибуны, а трансляции делать живыми и яркими. Зрители видели лица игроков, настроение тренеров, реакцию болельщиков. Вместе с дворцом мы развлекали зрителей на трибунах интерактивом – kiss и dance камерами.

Кстати, и телеэфир хоккейными новостями обделен не был. В финале Кубка Федерации мы трижды выходили с прямыми включениями со льда в прямой эфир «Вестей» на телеканале «Россия 24 Чебоксары».

— А как выдержали напряженный период сами сотрудники ГТРК?

— Как выяснилось, у нас полкомпании – хоккейные фанаты. Поэтому и восприняли эти восемь месяцев как эффективную тренировку. Многие отработали на ТВ не один десяток лет, но даже они многому научились. До сих пор не понятно, как режиссерам трансляций удавалось выхватить самую интересную картинку со льда, а операторам «поймать» шайбу, скорость которой достигала 120-170 км/ч. В какое время наши журналисты успели взять 147 интервью у тренеров и игроков? Видимо, мы просто любим хоккей и свою работу.

— Кстати, вы вели свою статистику Первенства ВХЛ?

— Вместе с спортсменами гостелерадиокомпания «отыграла» 32 матча и прожила в онлайне 84 часа. Мы выпустили новый спецпроект «За бортом».

— Судя по аналитике ВХЛ, трансляции признаны лучшими в Первенстве?

— Приятно. Полученный результат — итог нашей общей работы с ледовым дворцом, пресс-службой ХК «Чебоксары» и, конечно, зрителями. В чатах они оценивали нашу работу, давали советы. Даже фанаты команд-соперниц из других городов благодарили за возможность увидеть выездные матчи. Вместе мы радовались, когда «Чебоксары» вышли в финал Кубка Федерации. А серебро на втором году существования клуба – это невероятный успех! Гордимся тем, что работали с серебряным призером Первенства ВХЛ 2017-2018.

Лия Булавенко