На поля Чувашии приходит оживление

В фермерском хозяйстве Александра Васильева Порецкого района приступили к севу ранних яровых зерновых культур. Тем временем Филиал ООО «Авангард «Батыревский Бекон» завершил подкормку озимых культур. А ООО «Агрофирма «Исток» вышло на боронование многолетних трав, чтобы удержать влагу в почве.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, для успешного проведения посевной в Батыревском районе заготовлено 272 тонны семян (125% к плану), все они кондиционные. Ведутся работы по фитоэкспертизе семян яровых культур согласно госзаказу. В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах приготовлено к посадке 4307 тонн семенного картофеля, он уже яровизируется. По данным министерства на 25 апреля, озимые в республике подкормлены на площади около 11,5 тыс. гектаров — 14%?от всех посевов, многолетние травы — на 2183 гектарах. Это почти вдвое меньше, чем на ту же прошлогоднюю дату, поскольку посевная, как и ожидалось, нынче передвигается по срокам из-за погодных условий.