На птицефабрике в Чувашии тихо протестуют

Как вывести доходы из «тени»?

В лучшие времена «Чувашский бройлер» выпускал почти 12 тыс. тонн продукции в год, а в прошлом году — только около 5 тыс. тонн. Из трудового коллектива в 500 с лишним человек сегодня осталось 79, причем 22 из них находятся в отпусках. Работающие, а также уволенные, всего 214 человек, не получают причитающуюся им заработную плату, некоторые с сентября месяца. Перед трудовым коллективом накоплена задолженность в сумме 5 млн рублей.

В минувший вторник терпению работников пришел конец. По официальным данным, они объявили об акции протеста. А на следующий день, 18 апреля, на птицефабрике случился инцидент: охранники сначала не пускали рабочих на предприятие, а потом препятствовали вывозу готовой продукции. Пришлось вмешаться полиции.

В тот же день заместитель председателя правительства Чувашии — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов совместно с министром юстиции и имущественных отношений Натальей Тимофеевой срочно провели брифинг по проблемам ОАО «Чувашский бройлер».

Глава сельскохозяйственного министерства напомнил, что правительство республики в течение двух лет пытается помочь предприятию, при этом обозначил расклад сил: в собственности республики находится 49% пакета акций оказавшейся на первой стадии банкротства птицефабрики, еще 51% принадлежит группе компаний Александра Четверикова, бывшего депутата Государственной Думы. Министр пояснил, что до введения процедуры наблюдения одним из бывших руководителей предприятия, Игорем Мяснянкиным, в 2016 году заключено 4 договора с ООО «ТЕНИ-Торг». По этим договорам «Чувашский бройлер» осуществляет полный цикл производства — от выращивания до переработки птицы.

Однако прибыли не получает. На расчетных счетах птицефабрики оседает задолженность, так как упомянутая фирма не расплачивается с птицеводами за своевременно оказанные услуги. Идут судебные разбирательства по искам ОАО «Чувашский бройлер» на предмет взыскания с «ТЕНИ-Торг» неоплаченных долгов по договорам услуг на сумму 56 млн рублей.

По данным Натальи Тимофеевой, с 2015 года быстро менявшиеся директора заключили множество сделок, имеющих сомнительный характер и содержащих признаки преднамеренного банкротства здоровой и перспективной птицефабрики. «На этих руководителей заведены уголовные дела. Помимо уголовных дел рассматриваются гражданские иски по договорам, изначально убыточным для «Чувашского бройлера», — сообщила она.

«Возмущение людей нам понятно, они хотели быть услышанными, хотели довести свою боль до руководства», — посочувствовал работникам, попавшим в тяжелую ситуацию, Сергей Артамонов. И заверил, что с ними будут проведены встречи при участии специалистов Минтруда Чувашии, Госинспекции труда и прокуратуры Чебоксарского района. Он также поделился планами республики в отношении предприятия: «Наша задача — достигнуть компромисса, привлечь эффективного инвестора, восстановить производство и развивать его дальше».

P.S. Как сообщили в Минсельхозе, вчера представители этого министерства и Минюста выезжали на «Чувашский бройлер», где встретились с руководством птицефабрики.

фото broiler21.ru

Куры и не подозревают, какие страсти кипят вокруг них.