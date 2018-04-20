Лед не терпит риска

На реках республики почти не осталось льда, но любители зимней рыбалки продолжают рисковать своей жизнью.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Чувашии, 16 апреля вечером на реке Сура выше города Шумерля утонул мужчина 1975 года рождения — он рыбачил вблизи водозабора в районе Красной речки в состоянии алкогольного опьянения. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного службы спасения на следующий день, тело рыбака обнаружили и извлекли из воды.

К счастью, двум другим бедолагам повезло больше. По данным республиканской поисково-спасательной службы, 18 апреля двое молодых людей 1997 г.р. и 1999 г.р. находились на льдине недалеко от берега Волги в районе Центрального пляжа Чебоксар. Когда лед раскололся и парни попытались выбраться на сушу, один из них угодил в воду. К ребятам срочно выехала оперативная группа спасателей на катере на воздушной подушке «Марс-700». Обоих доставили на берег, провели профилактическую беседу.