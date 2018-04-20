В Чебоксары вернулся театр из Ногинска

С 24 по 26 апреля на сцене Русского драматического театра свои спектакли вновь покажет Московский областной театр драмы и комедии. Он уже гастролировал в столице Чувашии полтора года назад и очень полюбился чебоксарской публике.

В этот раз гости из Ногинска покажут три спектакля. И среди них постановка по пьесе Григория Горина «Поминальная молитва», написанной по мотивам произведений Шолом-Алейхема. Спектакль уже знаком чебоксарцам. И привезут его по многочисленным просьбам наших зрителей, он даже будет показан дважды.

История о бедном Тевье-молочнике, о людях разной веры, которые живут вместе, всюду, где бы ее ни показывали со сцены, вызывает бурю эмоций у зрителей — так точно и проникновенно сумели рассказать ее режиссер Михаил Рыбак и артисты театра. Откроет же гастроли лирическая комедия по мотивам пьесы Джерома Чодорова «Любовь на лестничной клетке». В гастрольной афише есть и мюзикл для детей и их родителей «День рождения Кота Леопольда» Аркадия Хайта.

Гастроли, как и в прошлый раз, обменные. Русский драматический театр отправится в Ногинск 26 апреля и на сцене Московского областного театра драмы и комедии покажет свои популярные постановки: «Венецианские близнецы» Карло Гольдони, «Отель двух миров» Эрика-Эмманюэля Шмитта, «Боинг-Боинг» Марка Камолетти и «Царевна-лягушка» Егора Шашина и Натальи Кузьминых.