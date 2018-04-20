В Чувашии назвали лауреатов республиканского конкурса «Воспитатель года–2018»

Профессионал для малышей

Ими стали пять воспитателей: Елена Михайлова из шумерлинского детского сада №19 «Родничок», Екатерина Васильева из новочебоксарского детсада №48 «Журавлик», Анастасия Гайнутдинова из садика №158 «Рябинушка», Александра Фадеева из канашского детсада № 13 и Ирина Романова из детского сада «Рябинка» поселка Ибреси.

Участницы прошли два тура. Они демонстрировали практический опыт работы с дошкольниками, знание как традиционных, так и инновационных методик образования и воспитания, умение организовывать и заинтересовывать малышей и многие другие профессиональные качества.

Вчера в Чувашском республиканском институте образования финалистки выступили с публичной лекцией, а также подискутировали во время «Профессионального разговора». А 28 апреля, на церемонии чествования победителей республиканских конкурсов педагогического мастерства, назовут имя «Воспитателя года-2018».

фото cap.ru