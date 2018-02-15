СЕРГЕЙ МОРОЗОВ, губернатор Ульяновской области

«Задачи, которыми мы все занимаемся, актуальны в наше непростое время и имеют государственное значение. Они связаны с сохранением главного российского богатства — единства народов великой страны, созидательного мира и согласия, многовековой культуры, а также межнационального и межконфессионального сотрудничества. Чувашский народ вносит достойный вклад в развитие нашего государства и Ульяновской области в частности. У нас проходило становление Ивана Яковлевича Яковлева. Именно благодаря ему в Симбирске более 150 лет назад была открыта первая в стране национальная школа чувашского народа, появилась чувашская письменность. Мы высоко ценим ту роль, которую играет чувашский народ в жизни нашей области, и делаем все возможное, чтобы сохранить и приумножить наследие народа, богатую культуру, традиции».